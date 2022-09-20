Гитанас Науседа на саммите ООН выступил с докладом о задачах в сфере образования

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа принял участие в саммите ООН по трансформации образования, посвященном вопросам обеспечения качественного образования для всех детей и обсуждению трансформации образования в условиях глобальных перемен.

Выступление президента было посвящено задачам в сфере образования в условиях войны.

В ходе своего выступления президент отметил, что с начала войны Литва предоставила убежище более чем 65 тысячам украинских беженцев. Из них 24 тысячи – несовершеннолетние.

Науседа подчеркнул, что для удовлетворения их социальных, культурных и образовательных потребностей в Вильнюсе открылся Украинский центр. А государственные и муниципальные учебные заведения Литвы обеспечивают условия для полноценного развития и образования украинских детей.

Глава государства также отметил, что Литва поможет Украине восстановить разрушенные во время войны школы и детские сады.



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