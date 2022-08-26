Глава МАГАТЭ планирует в ближайшие дни посетить Запорожскую АЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что его организация «очень, очень близка» к договоренности о визите международной комиссии на Запорожскую АЭС.

Гросси отметил, что получил информацию от Украины по поводу перебоев с электроэнергией на станции. Он подчеркнул, что готов лично возглавить миссию МАГАТЭ на АЭС, чтобы помочь стабилизировать там ситуацию с ядерной безопасностью.

Совет Госдумы подтвердил готовность российской стороны сделать все необходимое для организации миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Визит может состояться в конце августа – начале сентября.

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