Граждане Украины жалуются, что польские пограничники не признают цифровой ВНЖ, выданный в Литве. Комментарий Департамента миграции

При пересечении литовско-польской границы возникают проблемы при предъявлении так называемого цифрового вида на жительство (ВНЖ). Об этом в редакцию RADIO•R сообщила гражданка Украины, которая сейчас живет в Литве. По словам Лоры, польские пограничники называют документ недействительным. За комментарием журналисты радиостанции обратились в Департамент миграции.

Цифровой ВНЖ стали выдавать несколько месяцев назад гражданам Украины. Чтобы его считать, достаточно предъявить QR-код в телефоне или в распечатанном виде. Однако, по словам украинцев, при его предъявлении на литовско-польской границе стали возникать проблемы.

— Мне нужно ехать в конце апреля во Львов, — рассказала Лора. — Самый простой и безопасный путь — на автобусе через Польшу. Однако в чатах украинцев в Литве сообщают о том, что польские пограничники не признают электронный ВНЖ действительным. Дескать, в базах цифровой документ не бьется.

По ее словам, в данный момент проблема носит отложенный характер. Поскольку у многих «пластик» действует до 5 марта, то включается другая норма — право в течение 90 дней для граждан Украины на безвизовый режим. То есть, до начала июня пересечь литовско-польскую границу у большинства получается. Правда, в паспорта ставят соответствующий штамп.

В подтверждение слушательница радиостанции прислала фотографии страниц паспортов, а также переписку украинцев с пограничной службой Литвы (есть в распоряжении редакции), которая подтверждает факт существования проблемы.

— Но у меня «пластика» нет вообще — я изначально получала цифровой ВНЖ, — продолжает Лора. — В преддверии поездки я стучалась во все двери. Обращалась к украинскому консулу, в Департамент миграции. Даже просила помощи у подруги, которая живет в Польше, и та обратилась к местным пограничникам. Однако везде получала разноречивые ответы. В Литве говорят, что документ действительный, а польские пограничники его не признают.

Украинка переживает, что у нее возникнут проблемы и ей в лучшем случае грозит разбирательство с пограничниками, а в худшем — штамп о депортации.

Коментарий Департамента миграции

В Департаменте миграции, куда обратился корреспондент RADIO•R, повторили прежний аргумент, что цифровой ВНЖ — действительный документ, который выдается на основании предоставления временной защиты гражданам Украины.

— Все страны Евросоюза и Шенгенской зоны проинформированы о том, что Литва выдает данные документы в электронном виде, — подчеркнули там.

В то же время специалисты департамента признали, что знают о проблемах, возникающих при пересечении литовско-польской границы.

— Вероятно, возникли проблемы в коммуникации между чиновниками высшего ранга и исполнителями на местах в Польше, — предполагают в Департаменте миграции. — В Варшаве хорошо осведомлены о нашем решении выдавать гражданам Украины цифровые ВНЖ. Более того, аналогичные документы выдают в самой Польше.

В Департаменте миграции подчеркнули, что дополнительно проинформировали МВД и Службу охраны госграницы Литвы о возникающем недоразумении. А также попросили связаться с польскими коллегами для устранения противоречия.