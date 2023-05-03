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Хардин и Тесса получают последний шанс на любовь в трейлере «После. Навсегда»

Автор Эвелина Никанорова
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Трейлер фильма «После. Навсегда» представила компания Voltage Pictures . Это пятая часть популярной романтической кинофраншизы, снятой по серии книг Анны Тодд.

В центре сюжета отношения Хардина Скотта (Хиро Файнс Тиффин) и Тессы Янг (Джозефина Лэнгфорд), страстный роман между которыми начался еще в старшей школе, но на протяжении многих лет они то расстаются, то снова оказываются вместе, и их любовь подвергается всё новым и новым испытаниям.

В мировой прокат «После. Навсегда» выйдет 13 сентября.

Источник: InterMedia

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