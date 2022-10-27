Харьковская школа «Гравитация» получила право на преподавание в Вильнюсе

Министерство образования, науки и спорта Литвы представило харьковской школе «Гравитация» право на осуществление обучения в Вильнюсе по украинской образовательной программе.

Как сообщили в Министерстве образования, школа работает в Вильнюсе на ул. Панерю 26, в ней зарегистрировано 110 школьников.

Школа предоставила все запрошенные документы, подтверждающие готовность к работе, а также гигиенический паспорт, который свидетельствует о том, что школьные помещения пригодны для безопасного обучения детей.

По данным Министерства образования, науки и спорта, в настоящее время в четырех школах Литвы ведется обучение по украинским программам. Три школы с украинским языком обучения находятся в ведении литовских муниципалитетов, а одна из них, Каунасская школа «Герой», является частной. Помимо школы «Гравитация» рассматриваются заявки еще двух школ.

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