Хижины, юрты, богемные палатки и другое. Любителям отдыха на природе — обновленная карта глэмпингов

Агентство Keliauk Lietuvoje обновило карту глэмпингов Литвы. Эта необычная карта – карта мест, где находятся так называемые лесные отели. На нее нанесены юрты и богемные палатки, жилища хоббитов и индейцев. Оказывается, в Литве можно найти удивительные места для уединенного отдыха. Домики на деревьях, на воде, под стеклянным куполом, и просто по соседству с лесными жителями.

А сам «глэмпинг», оказывается, получился из слияния слов «гламурный» и «кемпинг». А значит, это отдых не просто в туристической палатке, а чаще всего в достаточно комфортных условиях… даже если и в палатке. Преимуществ множество — это и возможность буквально слиться с природой, побыть наедине со своими близкими и с самим собой. Отдохнуть от городской суеты и загруженности делами. Перезагрузиться — чтобы потом вернуться в привычную жизнь уже с новыми силами.

В обновленной карте глэмпингов агентства Keliauk Lietuvoje – около 40 удивительных мест отдыха. Это домики на деревьях, на воде, под открытым небом или в густом лесу. Во многих из этих глэмпингов можно отдыхать и в теплое, и в холодное время года. Полную карту вы найдете здесь, а несколько идей для побега на природу – чуть ниже.

В КРОНАХ ДЕРЕВЬЕВ

«Коттедж на дереве» (Аникщяйский район)

В Аникщяйском региональном парке прямо среди сосен прячутся домики на деревьях. Уютные, окруженные многовековыми деревьями, они оснащены всеми удобствами. А некоторые даже имеют широкие террасы, чтобы встретить восход или полюбоваться закатом. В настоящее время у реки Швянтойи есть два типа таких домиков. Одни — для семей с детьми, другие — для больших компаний (до 8 человек). Кроме удовольствия проживания в окружении ароматных сосен, здесь можно побаловать себя и прелестями литовской сауны.

«Тауру парк» для любителей экстремальных ощущений (Таураге)

Если вы — любитель экстремальных ощущений, и проживание в обычных отелях — не для вас, то стоит посетить «Тауру парк» и испытать ночевку в домике на дереве на высоте 8 метров. Правда, домик предназначен для двоих. Романтиков, которые не боятся высоты и лесных жителей, хозяйничающих на деревьях.

ПОД СТЕКЛЯННЫМ КУПОЛОМ

Alove.glamping (Алитусский район)

Расположенный в Алитусском районе, современно оборудованный и идеально сочетающийся с дикой природой, Alove.glamping предлагает размещение под куполом в любое время года. Здесь можно самостоятельно приготовить себе ужин на оборудованной кухне, а позже — считать звезды на уютной террасе с видом на озеро Алове. Правда, изучать тайны неба за дополнительную плату посетители могут прямо из кубиласа (это такая деревянная ванна, которая обычно устанавливается на открытом воздухе) с горячей водой.

Витражная палатка Glamping Club, Бучелишки (Молетский район)

«Лесная теплица» — так по-другому называют витражную прозрачную стеклянную палатку для двоих в Молетском районе. Она находится в самом сердце Лабанорского леса — в литовских джунглях. В палатке-теплице есть небольшая кухня, прихожая, туалет. Есть возможность заказать и кубилас.

НЕМНОГО ЭКЗОТИКИ

Индейский отель (Кяльмесский район)

Отдых в индейском ритме – так можно было бы назвать кемпинг «Дикий Запад». Он расположен в живописной долине реки Дубиса, между Расейняй и Кяльме. Здесь приглашают провести отпуск в соответствии с традициями старейших жителей Северной Америки. К услугам гостей — не только проживание в вигвамах-типи, но и «лечебная типи» индейцев — сауна.

Богемные палатки Bohostay (Вильнюсский район)

Традиционную палатку на ночевку в богемном стиле можно заменить в Вильнюсском районе, рядом с дубовой рощей Дукштай и региональным парком Нериса. Рядом с аутентичным шатром оборудованы сауна и кубилас. А прямо по-соседству есть и пруд с рыбой.

БЛИЖЕ К ВОДЕ

«Лесной рай» (Риетавское самоуправление)

Место отдыха «Лесной рай», расположенный на пруду, — для тех, кто хочет оторваться от цивилизации. Здесь нет ни электричества, ни интернета, ни каких-то других «благ», которые могут помешать отдыху. Здесь, рядом с домиком над водой, оборудована уютная терраса, рядом с ней – место для костра. В домике могут разместиться три человека. Кстати, чуть дальше, в лесу, есть и второе место отдыха лагеря «Лесной рай» — «Свет». Здесь оборудован двухэтажный домик с кубиласом на крыше. В коттедже есть возможность зарядить телефон или ноутбук. Поэтому сюда можно приезжать и на деловой отдых. А в спальне можно найти и книги для самообразования.

Газебо у моря Karkelbeck No.409 (Клайпедский район)

Под шум моря — проживание в газебо, беседках в азиатском стиле. В таких домиках ходят босиком, сидят на подушках, а для того, чтобы сладко поспать – укладываются на постели из шерсти литовского производства. Электричества внутри нет, но все необходимые удобства есть в соседнем домике, административном. По желанию путешественников прямо в беседки можно заказать завтрак: горячие булочки, полезные каши, запеканку, кофе или чай.

СРЕДИ ШЕЛЕСТА ЛЕСОВ И БЕСКОНЕЧНЫХ ЛУГОВ

Домик InWoods (Молетский район)

Место отдыха InWoods, расположенное в Молетском районе, приглашает не только несладиться спокойствием и отдохнуть, но и окунуться в настоящую лесную терапию в Лабанорском лесу. Гости найдут здесь все необходимое для комфортного отдыха — душ, туалет, средства гигиены, индукционную плиту для вкусного завтрака, посуду, инструменты. Рядом с домиком есть терраса, на которой можно пользоваться грилем. Отдых в домике доступен и в холодное время года.

«Этно-хижина» (самоуправление Электренай)

Вариант для тех, кто обожает минимализм и поддерживают идею Small Living — образа жизни с как можно меньшим воздействием на природу. Отель «Этно-хижина» расположен в лесу. В нем есть все необходимые удобства, в том числе небольшая кухня, а в зимний период — печка. Это место подходит не только для отдыха в теплое время года, но и идеально для празднования Нового года.

Информация для карты глэмпингов подготовлена ​​по материалам Национального агентства по развитию туризма Keliauk Lietuvoje, туристических информационных центров и Государственной службы защиты прав потребителей.

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