Информация о том, какие рейды полиция будет проводить в феврале

1–2 февраля

5–7 февраля

9–11 февраля

13–19 февраля

21–24 февраля

27–28 февраля

«Давайте будем сознательными, будем вести себя ответственно, чтобы наши путешествия были безопасными», — призывают сотрудники полиции.