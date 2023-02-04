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Информация о том, какие рейды полиция будет проводить в феврале

Автор Анжелика Орлёнок
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Служба дорожной полиции Литвы информирует, что в феврале в целях обеспечения безопасности дорожного движения будет проводить на дорогах страны следующие профилактические мероприятия (рейды).

Информация о том, какие рейды полиция будет проводить в феврале

Информация о том, какие рейды полиция будет проводить в феврале

1–2 февраля

  • контроль использования обязательных средств безопасности (ремней безопасности, шлемов безопасности, специальных детских кресел или систем крепления).

5–7 февраля

  • проверка трезвости водителей транспортных средств (в том числе велосипедистов), контроль того, не находятся ли они под воздействием наркотиков или других психоактивных веществ.

9–11 февраля

  • сотрудники полиции будут проверять, останавливаются ли водители перед пешеходным переходом, как того требуют Правила дорожного движения.

13–19 февраля

  • контроль грузовых автомобилей и автобусов (операция Truck & Bus, инициированная Европейской сетью дорожной полиции ROADPOL).

21–24 февраля

  • контроль опасного и хулиганского вождения, маневрирования, обгона в тех местах, где это запрещено, проезда перекрестков, соблюдения сигналов светофора.
  • контроль деятельности водителей, не связанной с вождением (использование мобильных средств связи и т.п.).

27–28 февраля

  • сотрудники полиции будут проверять, останавливаются ли водители перед пешеходным переходом, как того требуют Правила дорожного движения.

Внимание! Главные комиссариаты полиции отдельных округов на своих территориях могут проводить и другие дополнительные профилактические рейды.

«Давайте будем сознательными, будем вести себя ответственно, чтобы наши путешествия были безопасными», — призывают сотрудники полиции.

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Информация о том, какие рейды полиция будет проводить в феврале

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