Информация о том, какие рейды полиция будет проводить в феврале

Служба дорожной полиции Литвы информирует, что в феврале в целях обеспечения безопасности дорожного движения будет проводить на дорогах страны следующие профилактические мероприятия (рейды).
1–2 февраля
- контроль использования обязательных средств безопасности (ремней безопасности, шлемов безопасности, специальных детских кресел или систем крепления).
5–7 февраля
- проверка трезвости водителей транспортных средств (в том числе велосипедистов), контроль того, не находятся ли они под воздействием наркотиков или других психоактивных веществ.
9–11 февраля
- сотрудники полиции будут проверять, останавливаются ли водители перед пешеходным переходом, как того требуют Правила дорожного движения.
13–19 февраля
- контроль грузовых автомобилей и автобусов (операция Truck & Bus, инициированная Европейской сетью дорожной полиции ROADPOL).
21–24 февраля
- контроль опасного и хулиганского вождения, маневрирования, обгона в тех местах, где это запрещено, проезда перекрестков, соблюдения сигналов светофора.
- контроль деятельности водителей, не связанной с вождением (использование мобильных средств связи и т.п.).
27–28 февраля
- сотрудники полиции будут проверять, останавливаются ли водители перед пешеходным переходом, как того требуют Правила дорожного движения.
Внимание! Главные комиссариаты полиции отдельных округов на своих территориях могут проводить и другие дополнительные профилактические рейды.
«Давайте будем сознательными, будем вести себя ответственно, чтобы наши путешествия были безопасными», — призывают сотрудники полиции.
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