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Ингрида Шимоните: Литва готова продолжать и усиливать экспертную поддержку Украины

Автор RADIO•R
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Литва готова продолжать и усиливать экспертную поддержку Украины, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

Ингрида Шимоните: Литва готова продолжать и усиливать экспертную поддержку Украины

По словам премьера, Литва прекрасно понимает финансовые потребности Украины.

«Мы способствуем усилиям международного сообщества и оказываем финансовую помощь Украине как путем присоединения к мерам, созданным международными организациями, так и на двусторонней основе», — подчеркнула премьер-министр.

Премьер Литвы принимает участие в Конференции по восстановлению Украины в швейцарском Лугано, где она встречалась с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Обсуждались ход войны, влияние войны на украинскую экономику и международную торговлю, возможности экспорта украинского зерна, дальнейшие шаги после предоставления Украине статуса кандидата в члены Европейского Союза, а также поддержку Литвы в осуществлении реформ европейской интеграции.

Украина, в свою очередь, представила в Лугано план реконструкции страны, в подготовке которого также участвовали литовские эксперты.

Общая сумма литовской помощи, включая прием беженцев войны, уже превышает полмиллиарда евро. В ближайшее время в Украину на двусторонней основе переведут 2 млн евродотаций на гуманитарную помощь для поддержки украинцев, покинувших зоны боевых действий.

Ингрида Шимоните: Литва готова продолжать и усиливать экспертную поддержку Украины

SRTFondas

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