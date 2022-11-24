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Инициатива «Генераторы надежды»: европейские города подарят Украине электрогенераторы и трансформаторы

Автор RADIO•R
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Началась кампания «Генераторы надежды», в рамках которой крупнейшие города Европы подарят Украине электрогенераторы и трансформаторы, чтобы помочь стране пережить разрушительные обстрелы.

Инициатива «Генераторы надежды»: европейские города подарят Украине электрогенераторы и трансформаторы

Инициатива «Генераторы надежды», выдвинутая председателем Европейского парламента Робертой Метсолой и мэром Флоренции Дарио Нарделлой, призвана обеспечить электроэнергией основные объекты страны.

В их числе — больницы, школы, водонапорные станции, центры помощи, приюты и линии телефонной связи.

Председатель Европарламента призвала присоединиться к инициативе все города, поселки и регионы Европы.

Инициатива «Генераторы надежды»: европейские города подарят Украине электрогенераторы и трансформаторы

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