International House Vilnius: полезная информация, связанная с переездом в Литву

В Литве активно работает проект International House Vilnius. Он был создан еще в 2021 году совместными усилиями Агентства по развитию бизнеса и туризма Go Vilnius и Программы по привлечению специалистов из других стран Work in Lithuania.

На сайте проекта можно найти массу информации, а также бесплатные консультации и широкий спектр услуг, связанных с переездом в Литву и жизнью в Вильнюсе. В том числе — как получить вид на жительство и найти работу, как начать свой бизнес и платить налоги, как работает социальное страхование, — и многое другое.

В частности, завтра, 9 февраля, состоится онлайн-семинар на русском языке, где будет подниматься целый ряд вопросов, касающихся социального страхования. Эта информация будет особенно полезна беженцам из Украины — как трудоспособного, так и пенсионного возраста.

Для участия в семинаре необходима предварительная регистрация.

Более подробная информация — на сайте International House Vilnius ihvilnius.lt.