Итоги уходящего 2022-го: три книги — три неожиданности года 

Сегодняшний выпуск рубрики «Что почитать» закрывает уходящий 2022 год. Поэтому знаток и популяризатор хорошей литературы Ольга Велавичюте решила подвести небольшие итоги и рассказать о трех книгах, которые неожиданно понравились ей или ее детям и даже стали одними из самых любимых.

Дневник Стива, застрявшего в Minecraft. Книга 1.

(пер. А. Гитлиц, Эксмо, 2021) 6+

Традиционный сюжет-робинзонада о выживании героя-одиночки во враждебном мире подкрепляется кубическими декорациями культовой компьютерной игры. Мальчик Стив борется с зомби, бегает от криперов и попутно исследует новую землю. Эмоциональные дневниковые записи мгновенно переносят читателя в книжный мир, создавая крайне приятную иллюзию участия в игре. Шутки, забавные задания, узнаваемые иллюстрации дополнят чтение творческими активностями.

Кэти Кирби. Лотти Брукс. Я вам не ребенок

(пер. Н.Конча, М. Мельниченко, МИФ, пер. 2022) 10+

Дневник 12-летней девочки с великолепным планом того, как стать классной, суперпопулярной, уверенной в себе Новой Лотти (сияющие волосы с обновленным гардеробом тоже включены). В дело пойдет все, что есть под рукой: немного занудные родители, мерзкий младший братец, хомячки, новые подруги, старые враги, ворох сомнений и страхов, исключительное чувство юмора и подкупающая искренность. Очень смешная и честная история о взрослении, семье и дружбе.

Труман Капоте. Завтрак у Тиффани

(пер. В. Голышев, Азбука, 2022)

Классика 20-го века, которую многие знают по легендарному образу Одри Хэпберн и немногие — по замечательному первоисточнику. Нью-Йорк 40-х годов, рассказчик, начинающий писатель, переезжает и знакомится с соседкой, эксцентричной, необыкновенно привлекательной Холли Голайтли. Это история романтической дружбы-влюбленности и попыток рассказчика выяснить, что же скрывается за яркой, взбалмошной жизнью Холли: жажда роскоши, трагическое прошлое, легкомыслие искательницы красивой жизни или целеустремленность сильной женщины.

Информацию подготовила Ольга Велавичюте, книжный куратор, организатор книжных клубов и основательница проекта «Аренда детских книг в Литве».

Больше информации о книгах – в рубрике «Что почитать».