Практические советы

Из-за чего можно остаться без корреспонденции, и какую ошибку делают клиенты паштоматов «Почты Литвы»?

Автор Анжелика Орлёнок
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Из-за почтовых ящиков, не соответствующих требованиям, некоторые жители в Литве рискуют остаться без корреспонденции. Об этом заявили представители «Почты Литвы».

Из-за чего можно остаться без корреспонденции, и какую ошибку делают клиенты паштоматов «Почты Литвы»?

Из-за чего можно остаться без корреспонденции, и какую ошибку делают клиенты паштоматов «Почты Литвы»?

По их словам, во многих деревнях в качестве почтовых ящиков жители применяют неиспользуемые предметы. Например, такие, как микроволновые печи, рюкзаки, хлебницы и многое другое. 

«Наши почтальоны не обязаны доставлять ни корреспонденцию, ни периодику, если почтовый ящик не оборудован. Или оборудован, но не закрывается, не герметичен, переполнен или на нем нет надлежащего адреса», — отмечает представитель «Почты Литвы» Дейманте Жебраускайте.

Если почтовый ящик адресата не соответствует определенным требованиям, корреспонденция будет возвращаться на почту. Посылки хранятся здесь 30 дней, периодика — 2 месяца. Если в течение этого времени отправление не заберут, оно отправится обратно отправителю.

Паштоматы «Почты Литвы»

Из-за чего можно остаться без корреспонденции, и какую ошибку делают клиенты паштоматов «Почты Литвы»?

Nuotr. — Lietuvos pastas, post.lt

По словам представителя «Почты Литвы» Дейманте Жебраускайте, самым значительным изменением в поведении пользователей паштоматов LP EXPRESS является увеличение размера отправляемых посылок. Если раньше преобладали посылки самого маленького размера — XS, то в последнее время самыми популярными стали гораздо большие — M и L.

В настоящее время в Литве насчитывается более 300 паштоматов LP EXPRESS, а к концу 2022 года их число планируется увеличить до 354. Через сеть паштоматов сегодня может одновременно путешествовать почти 46 тысяч посылок. При этом более 97% всех посылок, проходящих через паштомты LP EXPRESS, доставляются на следующий рабочий день.

Какую ошибку допускают люди при отправке посылок через паштоматы?

Паштоматы LP EXPRESS уже давно не являются новинкой. И все же некоторые клиенты по-прежнему совершают одну и ту же ошибку — вкладывают в ячейку посылку без обязательной наклейки на ней. Наклейки можно распечатать дома, в самом паштомате или с помощью планшетов, которые есть в почтовых отделениях.

LP EXPRESS напоминает, что сформировать посылку очень просто. Это можно сделать не только через паштомат, но и воспользовавшись сайтом самообслуживания lpexpress.lt. После того как посылка сформирована, достаточно будет распечатать через паштомат наклейку на посылку, отсканировать ее и вложить посылку в ячейку паштомата.

Чем еще могут помочь паштоматы

Еще одну популярную услугу LP EXPRESS — хранение предметов — тоже можно заказать как перед паштоматом, так и на сайте самообслуживания. Самое большое преимущество услуги хранения — это быстрая и удобная передача вещей получателю. В процессе отправки участвуют только отправитель и получатель. Как только отправитель вкладывает посылку в паштомат, получатель сразу же получает SMS с кодом и может прийти и забрать эту вещь. Вещи  хранятся в почтовом отделении в течение 72 часов.

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