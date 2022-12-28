Яку допомогу надають Україні неурядові організації

Від початку війни неурядові організації (НУО) Литви щодня збирали кошти й надавали гуманітарну допомогу Україні.

Представники «Продовольчого банку» повідомили, що цього року організація відправила до України 56 вантажівок, в яких знаходилися 842 тонни продуктів харчування вартістю понад мільйон. Усі ці продукти були пожертвувані. Проте відзначається, що нині підтримка зменшилася.

Литовський Червоний Хрест в різних містах відкрив 14 гуманітарних пунктів, де допомогу українцям надають щодня. Також спільно з п’ятьма неурядовими організаціями Червоний Хрест зібрав близько 2,5 млн. євро в рамках акції «Серця і руки для України». Окрім того, організація реалізує проект Vienybė težydi, метою якого є підтримка сімей з України, в яких у когось з члеів родини є інвалідність.

Литовський Caritas повідомляє, що з початку війни організація встигла провести 5 масштабних акцій, які значно сприяли підтримці людей які залишилися в Україні. Caritas також надає допомогу біженцям з України, які приїхали в Литву.