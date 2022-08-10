Практические советы

Экономим место в чемодане: можно ли взять с собой только гель для душа или шампунь?

Автор Анжелика Орлёнок
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Информация для тех, кто еще только собирается в отпуск. Что делать, если даже самые необходимые вещи занимают очень много места? На чем можно сэкономить? Например, гель для душа и шампунь – можно ли оставить что-то одно, и пользоваться только им?

Экономим место в чемодане: можно ли взять с собой только гель для душа или шампунь?

Экономим место в чемодане: можно ли взять только гель для душа или шампунь?

Почему-то ведь во многих отелях предлагают какое-то единое средство «два в одном» с маркировкой: «Для волос и тела». А сейчас появились даже средства «три в одном»: и шампунь, и гель для душа, и средство для мытья посуды.

Внешне гели для душа и шампуни очень похожи. В их составе тоже, казалось бы, много общего. Эксперты говорят, что шампунем в некоторых случаях вполне можно помыть и тело. Если в составе шампуня есть лаурилсульфат натрия, он сильно пенится и хорошо смывает жир. Вопрос в том, стоит ли использовать шампуни с SLS – но это уже тема для для другого разговора.

А вот можно ли, наоборот, мыть голову гелем для душа?

Трихологи – специалисты, которые занимаются здоровьем волос и кожи головы, — категорически советуют этого не делать. Дело в том, что уход за волосами гораздо сложнее, чем за кожей, прежде всего потому, что существует множество типов и структур волос. От густых, плотных кудрей до тонких, легких и прямых. Соответственно, и шампуни разрабатываются с оглядкой на все эти особенности: сухие волосы или жирные, окрашенные или ослабленные и т. д.  Каждое условие такого рода требует определенных ингредиентов.

Ну а все-таки? Если шампуня попросту нет с собой

Экономим место в чемодане: можно ли взять с собой только гель для душа или шампунь?

Если все-таки будет безвыходная ситуация, когда под руками окажется только гель для душа, запомните некоторые советы.

1. Не наносите гель прямо на кожу голову. Разведите сначала его водой, немного вспеньте – и потом уже мойте голову. Либо добавьте в гель ложечку яблочного уксуса, который немного смягчит воздействие щелочи.

2. Можно еще ополоснуть волосы после мытья обычным уксусом, разведенным пополам с водой.

3. Не пользуйтесь крем-гелем – отмыть его с волос очень сложно. Волосы от такого крема станут тяжелыми и клейкими.

4. Наконец, можно воспользоваться и методом наших бабушек. Если вы остались без шампуня, взбейте яичный желток, нанесите на волосы и немного их помассируйте. Желток смягчит кожу головы и придаст волосам красивый здоровый блеск. Смывается такой «шампунь» с легкостью.

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