Эль Фаннинг и Николас Холт пытаются спасти свой брак в трейлере нового сезона «Великой»

Первый трейлер третьего сезона сериала «Великая» обнародовал видеосервис Hulu. Судя по ролику, Эль Фаннинг в роли Екатерины II и Николас Холт в роли Петра III будут пытаться снова спасти свой брак, обращаясь к своеобразной терапии.

Российская императрица будет продолжать пытаться реформировать страну неожиданным образом к изумлению своих сторонников и подданных. Екатерину также ждут новые дворцовые интриги и столкновение со странными русскими обычаями.

К своим ролям вернутся Фиби Фокс, Адам Годли, Гвилим Ли, Чарити Уэйкфилд, Дуглас Ходж, Саша Дхаван, Себастьян де Соуза, Байо Гбадамози, Белинда Бромилоу и Джейсон Айзекс в роли покойного Петра Великого.

Как и предыдущие два сезона, третий будет состоять из десяти эпизодов, и все они выйдут на Hulu 12 мая.

Источник: InterMedia