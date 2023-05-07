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JUDU: как добраться до столичных пляжей и сколько платить за парковку

Автор RADIO•R
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Несмотря на то, что погода в этом году не балует теплом, лето все равно уже не за горами. А с приближением лета, как и каждый год, на основных столичных пляжах вводится плата за парковку. Об этом сообщает JUDU.

JUDU: как добраться до столичных пляжей и сколько платить за парковку

JUDU: как добраться до столичных пляжей и сколько платить за парковку

Важно обратить внимание, что подъезды к Зеленым озерам, первому и второму пляжам Валакампяй, озерам Tapelių и Balžio относятся к желтой зоне. Здесь взимается плата в размере 0,60 евро в час в любой день недели, с 8 утра до 20 вечера, с начала мая по 30 сентября. Посетители могут оплатить парковку с помощью мобильного приложения m.Parking или на парковочных автоматах возле пляжей.

Памятка для отдыхающих

При парковке в зонах отдыха важно следовать дорожным знакам, установленным возле пляжей, и соблюдать Правила дорожного движения. Запрещается блокировать проезды или иным образом мешать другим участникам дорожного движения и жителям близлежащих районов. За несоблюдение ПДД могут грозить штрафы.

Также необходимо соблюдать общий порядок: оставлять мусор только в специально отведенных урнах, не нарушать установленную инфраструктуру, а место отдыха оставлять в таком состоянии, чтобы туда хотелось вернуться снова.

JUDU отмечает, что введение платы за парковку на городских пляжах преследует цель не только урегулировать транспортные потоки в зонах отдыха, но и призвать людей добираться до пляжей альтернативными способами – на велосипеде, самокате, пешком или на общественном транспорте.

Как добраться до места назначения на автобусе?

Тем, кто решит добираться на городские пляжи на общественном транспорте, важно знать об удобном инструменте планирования поездки – stops.lt/judu-i-papludimi. При помощи этого сервиса легко сделать выбор, как удобнее и быстрее добраться на тот или иной вильнюсский пляж.

А за движением общественного транспорта удобно следить в режиме реального времени на электронном табло JUDU, через Trafi и Google Maps.

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