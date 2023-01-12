Дороги

JUDU сообщает, что в столице меняется расписание общественного транспорта

Автор RADIO•R
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JUDU сообщает, что для удобства жителей столицы с 14 января по выходным дням меняется расписание маршрутов троллейбусов, а с 16 января — время отправления автобусов с остановок.

JUDU сообщает, что в столице меняется расписание общественного транспорта

JUDU сообщает, что в столице меняется расписание общественного транспорта. Фото — judu.lt

По субботам и воскресеньям будут чаще курсировать:

  • троллейбусы маршрутов 9 и 19.

С учетом просьб и предложений вильнюсцев с 16 января (понедельник) изменится также время отправления некоторых автобусов с остановок.

Меняется время отправления с остановок:

  • автобусов маршрутов 17, 29, 31, 34, 35, 36, 52, 54, 59, 66, 68, 76 и 115.

Обновленные расписания маршрутов можно найти на страницах judu.lt, stops.lt и в приложении m.Ticket.

Информация на остановках будет обновляться до 17 января.

Отслеживать передвижение общественного транспорта в режиме реального времени можно на световых табло JUDU, а также в Google Maps и в приложении Trafi.

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