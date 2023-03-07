Что почитать

В преддверии Международного женского дня — три книги о таких разных девочках

Автор RADIO•R
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В честь Международного женского дня знаток и популяризатор хорошей литературы Ольга Велавичюте предлагает познакомиться с книгами о самых разных девочках. Главные героини произведений, о которых сегодня пойдет речь, — девочки, девушки и женщины самого разного возраста.

В преддверии Международного женского дня &#8212; три книги о таких разных девочках

В преддверии Международного женского дня — три книги о таких разных девочках

Виктория Ледерман. Удивительная девочка
(илл. Полина Ерофеева, КомпасГид, 2022) 3+

Рыжеволосой Софийке скоро шесть лет. Она ходит в старшую группу детского сада, мечтает о школе и каждый день проживает удивительные истории. Например, истории о том, как Софийка научилась спать в тихий час или как Софийка была старшей сестрой. Как Софийка хранила секреты и делила десерт по справедливости. Восемнадцать историй про будни чудесной жизнерадостной девочки с ямочками на щеках, солнечными волосами и озорными глазами расскажут о том, что удивительным может быть любой ребенок. Особенно — когда его очень любят.

В преддверии Международного женского дня &#8212; три книги о таких разных девочках

Лиза Сиберри. Гениальные идеи Лили Грин
(Нигма, 2023) 10+

В школе объявляют конкурс на лучшее изобретение, куда придут звезды телевизионного шоу «Лабораторные девчонки». Такой шанс 12-летняя Лили Грин, мечтательница и изобретательница, никак не может пропустить. Случайный микс из растений соседского сада кажется девочке идеальным средством, чтобы выиграть конкурс, спасти семейный салон красоты и вернуть лучшую подругу. Так ли идеально новое средство, и какой на самом деле «секретный ингредиент» понадобится Лили для успеха, узнаете из этой остроумной волшебной истории о взрослении, дружбе и поиске себя.

В преддверии Международного женского дня &#8212; три книги о таких разных девочках

Элизабет Страут. Оливия Киттеридж
(пер. Анна Синяткина, Фантом-Пресс, 2020)

Всю жизнь Оливия Киттеридж прожила в Кросби, маленьком городке штата Мэн. Здесь она работала учителем математики, вышла замуж за аптекаря Генри, похоронила мужа, вырастила сына, осталась одна после его отъезда. Из тринадцати рассказов складывается мозаичное полотно жизни Оливии. Ироничная, быстрая на едкое слово и скорую помощь, Оливия — не идеальная героиня, а очень живая, сильная и интересная личность. И она даже не подозревает, какие сюрпризы приготовила ей жизнь после семидесяти. У книги есть продолжение «И снова Оливия». Это тот случай, когда сиквел ни в чем не уступает оригиналу.

В преддверии Международного женского дня &#8212; три книги о таких разных девочках

Информацию подготовила Ольга Велавичюте, книжный куратор, организатор книжных клубов и основательница проекта «Аренда детских книг в Литве».
Больше информации о книгах – в рубрике «Что почитать».

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