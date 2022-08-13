Практические советы

Как лучше проводить свободное время? 6 простых идей

Автор Анжелика Орлёнок
200 Sledite Za Novostjami

В длинные выходные мы с удовольствием выбираемся из дома, встречаемся с друзьями или близкими. А как проводить время вечерами, когда придет время отправиться на работу?  Как вообще лучше проводить свободное время?

Как лучше проводить свободное время? 6 простых идей

Как лучше проводить свободное время? 6 простых идей

Вот, например, есть люди, которые считают, что самый лучший отдых — это время,  проведенное перед телевизором или компьютером. Так ли это?

Как лучше проводить свободное время? 6 простых идей

Психологи говорят, что каждому человеку очень полезно переключаться с тех задач, которыми он занимается на работе, на противоположные. Тогда и будут задействованы те полушария мозга, которые в рабочее время были неактивны.

Например, человек, у которого сидячая работа, должен проводить свободное время активно: заниматься спортом, ходить, посещать выставки, заботиться о растениях в саду.

Как лучше проводить свободное время? 6 простых идей

Человек, проводящий много времени в закрытом помещении, должен побольше бывать на природе. Например, бегать в парке или кататься на велосипеде.

Как лучше проводить свободное время? 6 простых идей

Тем, кто занимается цифрами, подсчетами и другими точными задачами, — полезно подумать о занятиях, стимулирующих мозг для творчества. Можно рисовать, моделировать, играть.

Как лучше проводить свободное время? 6 простых идей

А почему соцсети или компьютер не подходят для отдыха?

Есть несколько объяснений. Одно из них — в том, что они являются носителями огромного количества информации, которую наш мозг вынужден переваривать. А это перегружает нервную систему, особенно в сложные времена. Давайте позволим своей голове отдыхать.

Как лучше проводить свободное время? 6 простых идей

Так какие же еще могут быть варианты?

1. Самый простой способ провести свободное время с пользой – выйти на прогулку. Вырваться из четырех стен, надышаться кислородом, разработать засидевшиеся ноги.

2. В этом же жанре – занятия фитнесом или танцами, которые добавляют энергии и улучшают настроение. К слову, заниматься спортом можно и без особых затрат — во многих местах города есть бесплатные спортплощадки.

3. Далее — чтение книг. Времяпровождение, которое ученые называют отличным способом потренировать головной мозг, расширить словарный запас.

4. Для восстановления душевного равновесия можно поразукрашивать раскраску для взрослых или поиграть в настольные игры со своими детьми. Послушать музыку.

5. Можно поколдовать над необычными кулинарными шедеврами.

6. Ну и, наконец, можно найти себе какое-нибудь хобби — например, фотографировать. Во всяком случае, будет что вспомнить в старости.

Как лучше проводить свободное время? 6 простых идей

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