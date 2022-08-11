Как справиться с пылью дома и в машине?

Летом борьба с пылью становится очень актуальной. Особенно активно мы включаемся в битву, когда видим, как пыль буквально висит в воздухе в лучах солнечного света. Скопление пыли, как мы знаем, может привести к аллергии и другим проблемам со здоровьем. Поэтому лучше избавляться от нее вовремя.

Есть ли какие-то современные способы справиться с пылью в квартире?

1. Первый совет — казалось бы, банальный, но ничего тут не поделаешь: лучше всего от пыли помогает влажная уборка.

2. Хорошо бы пылесосить квартиру один-два раза в неделю. При этом отлично, если в доме есть пылесос с водяным фильтром. И плохо — если используется старый пылесос с фильтром, забитым пылью. Неисправный пылесос только поднимет пыль, усугубив проблему.

3. Еще одно отличное средство – очиститель воздуха. Он может стать настоящим спасением для людей с аллергическими заболеваниями.

4. Стирайте постельное белье почаще – хотя бы раз в 1-2 недели.

5. А еще – особенно, если в доме есть аллергики или маленькие дети – лучше использовать поменьше ткани. Пледы, подушки, занавески, скатерти, поверхность мягкой мебели увеличивают количество пыли.

Как лучше делать уборку?

Протирая пыль полотенцем или куском старой ткани, мы только смахиваем пыль, а не убираем. Здесь отличным помощником может стать качественная тряпка из микрофибры. Такая ткань собирает и удерживает пыль. После уборки достаточно будет ее хорошенько выполоскать, чтобы смыть всю пыль. Только не надо стирать тряпку из микрофибры в стиралке или использовать кондиционер. Он ухудшает способность тряпки удерживать пыль.

А как бороться с пылью в машине?

Советы здесь будут те же самые. Самый простой способ — периодически протирать все панели салона влажной тряпкой и мыть коврики. Конечно же, пылесосить салон.

Но для того чтобы пыль не вернулась на свои места уже через несколько часов, важно закрепить результат. Для этого есть отличные средства – полироли с антистатиком. После их использования на обработанной поверхности не образуется статическое электричество, которое и притягивает пыль. После одной протирки полиролем приборная панель может оставаться чистой примерно неделю. А потом, когда пыль вернется, можно будет повторить процедуру.