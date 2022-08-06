Как уберечь велосипед от кражи? 6 полезных советов

Представители страховых компаний рассказывают, что с мая по август их клиенты сталкиваются с кражами велосипедов в 1,5 раза чаще, чем в оставшиеся месяцы года. Воруют, кстати, не только дорогие модели, но и самые ходовые, и даже их части — колеса, цепи, сиденья. Как защитить свой велосипед от кражи?

1. Сфотографируйте свой велосипед. Тогда, если вдруг случится неприятность, вы сможете разместить информацию о краже или предоставить фото в полицию. Если это не понадобится — фото просто останется вам на память.

2. Хорошо, если у вашего транспортного средства есть отличительные черты. Это тот редкий случай, когда чем вещь ярче и заметнее, тем лучше. Необычный велосипед легче найти — осознание этого факта отгонит от велосипеда часть воров. Можно, например, украсить его наклейками, раскрасить раму или руль и т.д. Большим плюсом также будет наличие маркировки или регистрационной наклейки на велосипеде.

3. Хранить велосипед, конечно, лучше всего в собственной квартире, в подвале, на балконе и т.д. Если вы на время оставляете его где-то в городе, помните: чаще всего велосипеды воруют или в людных местах, или, наоборот, там, где безлюдно. Поэтому тут лучше соблюдать золотую середину. Велосипед можно оставить в хорошо освещенном, людном, но не очень оживленном месте.

4. Есть и такой необычный совет. Оставляя велосипед, установите самую низкую передачу — тогда вору не удастся быстро скрыться с места преступления. На то, чтобы разобраться с переключением передач, ему понадобится какое-то время. За это время, вполне возможно, вы успеете догнать хулигана.

5. И главное. Никогда не оставляйте велосипед непристегнутым, даже если уходите ненадолго. Не экономьте на замке — это должен быть не тонкий тросик, а надежное средство защиты. Например, цепной замок или замок из плотного сплава U-образной формы.

6. Наконец, правильно пристегивайте велосипед. В идеале — и за раму, и за колесо. И тогда, вернувшись за своим транспортным средством, вы не обнаружите на стоянке лишь его половину.