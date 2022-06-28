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Как в такую погоду избежать теплового удара

Автор Анжелика Орлёнок
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Жаркая погода пока не уходит. И если мы в общих чертах знаем, что делать, чтобы не получить солнечный удар, то о приближении теплового удара узнаем, бывает, с опозданием.

Как в такую погоду избежать теплового удара

С солнцем все понятно

  • От него в такую погоду лучше прятаться – хотя бы в самые жаркие часы дня.
  • Надо носить светлую легкую просторную одежду.
  • С детства знакомое правило – не выходить на солнце без головного убора.
  • Обязательно пить как можно больше жидкости. Но только не кофе или алкоголя, которые спазмируют сосуды, а воды, соков или прохладного чая.

Если уберечься не удалось и вы почувствовали себя плохо, это может говорить о приближении теплового удара. К счастью, такое состояние наступает постепенно, поэтому если распознать его заранее, с ним легко можно справиться.

Предвестники теплового удара

Это головокружение, тошнота, головная боль, сильное потоотделение и побледнение кожи. На этой стадии надо помочь своему организму охладиться. Можно, например:

  • уйти в тень,
  • принять холодный душ,
  • положить на лоб охлажденную ткань или что угодно, что найдется в холодильнике,
  • выпить один-два стакана воды, чтобы избежать обезвоживания.

Если тепловой или солнечный удар предотвратить не удалось, состояние может ухудшиться.

На этом этапе, когда темнеет в глазах, наступает предобморочное состояние, – надо срочно вызывать скорую. А до ее приезда – оказывать те же меры, о которых мы говорили раньше. Только гораздо интенсивнее.

Важно

  • перенести пострадавшего в тень или прохладное помещение,
  • ослабить или снять ему верхнюю одежду
  • постараться как можно быстрее снизить высокую температуру. Для этого надо использовать лед. Опять же, подойдут и любые замороженные продукты. Можно обтереть человека холодной водой или накрыть влажной простыней.
  • обязательно напоить прохладной водой.

Если же человек потерял сознание – важно помочь ему вернуться в нормальное состояние. Для этого обычно дают понюхать нашатырь. Но понятно, что его может просто не оказаться под рукой. В таком случае можно использовать обычную холодную воду. Или любую жидкость с резким запахом (уксус, спирт, ацетон), эфирные масла.

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