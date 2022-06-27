Как в жару не разориться на покупных напитках? Искать колонки с питьевой водой

По словам синоптиков, жара нас пока покидать не собирается. В такую погоду очень важно пить побольше жидкости. А не разориться на покупных напитках помогут колонки с питьевой водой.

Гуляя по городу, можно одним махом спасти и себя, и окружающий мир. Возьмите с собой на прогулку многоразовую бутылочку для напитков и изучите список колонок с питьевой водой. По мере необходимости бутылочку можно будет наполнять водой. Это поможет и не погибнуть от жажды, и избавить природу хотя бы от нескольких лишних пластиковых бутылок.

Два десятка таких питьевых фонтанчиков были оборудованы еще в прошлые годы. В этом году список пополнился колонками по адресу: С. Станявичяус, 25; Дидлауке, 23; Минтиес, 3А и Тайкос, 157. Таким образом, сейчас в разных местах столицы есть 24 колонки с питьевой водой. Все они насены на карту.

На интерактивной карте в режиме реального времени можно узнать, сколько стаканчиков воды выпито на той или иной колонке. Есть и общие интересные цифры – сколько всего воды выпито из питьевых фонтанчиков. От какого количества пластиковых бутылок (или пластика в тоннах) при этом удалось отказаться.

Например, на момент подготовки материала из питьевых фонтанчиков было выпито уже около 2,05 млн литров воды. Это помогло отказаться от более чем 102 тонн пластика, или 4 млн пластиковых бутылочек.

К слову, колонки с питьевой водой приспособлены для того, чтобы жажду могли утолить и ваши домашние питомцы.

Интерактивная карта колонок с питьевой водой