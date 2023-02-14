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Как Вильнюс будет праздновать День восстановления Литовского государства

Автор RADIO•R
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Вильнюс приглашает 16 февраля сообща отпраздновать 105-летие восстановления Литовского государства. Традиционные мероприятия в этом году дополнит необычное событие — беседа с Йонасом Басанавичюсом.

Как Вильнюс будет праздновать День восстановления Литовского государства

Как Вильнюс будет праздновать День восстановления Литовского государства. Nuotr. Sauliaus Žiūros

Памятник, установленный рядом с Литовской национальной филармонией, станет еще одним объектом проекта МО, который предлагает неожиданный и творческий способ знакомства с историей.

Как Вильнюс будет праздновать День восстановления Литовского государства

Nuotr. Sauliaus Žiūros

Программа мероприятий

9:00 час. – Памятные мероприятия на кладбище Расу. Там почтут память подписантов Акта о независимости 16 февраля 1918 года;

10:00 час. – Молодежное шествие «Путем Литовского государства» от Кафедральной площади до кладбища Расу;

12:00 час. – Церемония поднятия флагов трех стран Балтии на площади Симонаса Даукантаса;

12:00 – 18:00 час. – Специальная программа в честь 16-го февраля в Государственном центре знаний, pazinkvalstybe.lt;

12:30 час. – Св. Месса в Кафедральном соборе;

13:00 час. – Интерактивный проект «Говорящие скульптуры Вильнюса», во время которого можно будет услышать обращение к вильнюсцам и гостям города скульптуры Й. Басанавичюса;

14:00 час. – Памятное мероприятие в честь 16 февраля у Дома подписантов в Вильнюсе;

15:00 час. – Церемония возле памятника партизанскому генералу Йонасу Жемайтису-Витаутасу на площади перед Министерством обороны Литвы;

18:00 час. – Церемония зажжения памятных костров в честь 16 февраля на пр. Гедиминаса;

19:00 час. – Торжественный концерт в Литовской национальной филармонии (вход по билетам).

Как Вильнюс будет праздновать День восстановления Литовского государства

Nuotr. Sauliaus Žiūros

Во время мероприятий будет ограничено движение транспорта

С 10 час. 15 февраля до 16 час. 16 февраля будет запрещено движение транспортных средств на ул. Šv. Jono и Pilies от ул. Literatų до ул. Šv. Mykolo. Проехать по ул. Šv. Jono и на указанном участке ул. Pilies с 10 час. 15 февраля до 9 час. 16 февраля смогут только люди, проживающие на этих улицах. В другое время (16 февраля до 16 час.) будет запрещен проезд всех автомобилей.

Общественный транспорт в Вильнюсе 16 февраля будет бесплатным

В этот день автобусы и троллейбусы будут курсировать по обычным маршрутам по расписанию, действующему по выходным и праздничным дням.

В период с 10:00 до 11:30 час. во время молодежного шествия возможны сбои в движении автобусов 10, 11, 13, 31, 33, 34, 74, 88, 89 маршрутов.

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Как Вильнюс будет праздновать День восстановления Литовского государства

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