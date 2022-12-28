Помощь Украинцам

Какую помощь оказывают Украине неправительственные организации

Автор RADIO•R
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С начала войны неправительственные организации (НПО) Литвы каждый день собирали средства и оказывали гуманитарную помощь Украине.

Какую помощь оказывают Украине неправительственные организации

Какую помощь оказывают Украине неправительственные организации

Представители «Продовольственного банка» сообщили, что в этом году организация отправила в Украину 56 грузовиков, в которых находилось 842 тонны продуктов питания стоимостью более миллиона. Все эти продукты были пожертвованы. Однако отмечается, что в настоящее время поддержка уменьшилась.

Литовский Красный Крест в разных городах открыл 14 гуманитарных пунктов, где помощь украинцам оказывают ежедневно. Также совместно с пятью неправительственными организациями Красный Крест собрал около 2,5 млн евро в рамках акции «Сердца и руки для Украины». Кроме того, организация реализует проект Vienybė težydi, целью которого является поддержка семей из Украины, в которых у кого-либо из членов семьи есть инвалидность.

Литовский Caritas сообщает, что с начала войны организация успела провести 5 масштабных акций, которые значительно способствовали поддержке людей, оставшихся в Украине. Caritas также оказывает помощь беженцам из Украины, которые приехали в Литву.

Какую помощь оказывают Украине неправительственные организации

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