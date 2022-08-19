Помощь Украинцам

Какую военную помощь страны мира оказывают Украине?

Автор RADIO•R
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Институт мировой экономики Кильского университета в Германии опубликовал новые оценки масштабов военной помощи, которую страны мира оказывают Украине.

Какую военную помощь страны мира оказывают Украине?

Какую военную помощь страны мира оказывают Украине?

По данным немецких экспертов на 1 июля, главным военным донором Украины остаются США, предоставившие уже без малого 25 с половиной млрд долларов. На втором месте – Великобритания, которая выделила помощь на сумму чуть более 4 млрд долларов. На третьем месте — Польша (почти 2 млрд долларов), а на четвертом – Германия (млрд с небольшим).

При этом по доле помощи Украине в валовом внутреннем продукте первое место занимает Эстония – она предоставила Киеву поддержку на сумму, составляющую 0,8% ВВП страны. На втором месте – Латвия (примерно та же доля), на третьем – Польша (0,5% ВВП), на четвертом – Литва (0,3% ВВП).

Данные Кильского университета не учитывают помощь, которую страны мира уже пообещали выделить Украине, но пока этого не сделали. Поэтому они могут не давать полной картины поддержки, которую в действительности получают Вооруженные силы Украины.

Какую военную помощь страны мира оказывают Украине?

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