Какую военную помощь страны мира оказывают Украине?

Институт мировой экономики Кильского университета в Германии опубликовал новые оценки масштабов военной помощи, которую страны мира оказывают Украине.

По данным немецких экспертов на 1 июля, главным военным донором Украины остаются США, предоставившие уже без малого 25 с половиной млрд долларов. На втором месте – Великобритания, которая выделила помощь на сумму чуть более 4 млрд долларов. На третьем месте — Польша (почти 2 млрд долларов), а на четвертом – Германия (млрд с небольшим).

При этом по доле помощи Украине в валовом внутреннем продукте первое место занимает Эстония – она предоставила Киеву поддержку на сумму, составляющую 0,8% ВВП страны. На втором месте – Латвия (примерно та же доля), на третьем – Польша (0,5% ВВП), на четвертом – Литва (0,3% ВВП).

Данные Кильского университета не учитывают помощь, которую страны мира уже пообещали выделить Украине, но пока этого не сделали. Поэтому они могут не давать полной картины поддержки, которую в действительности получают Вооруженные силы Украины.

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