Киев рассматривает возможность эвакуации жителей при отключении электричества

Власти Киева рассматривают возможность эвакуации примерно 3 млн жителей украинской столицы при полном отключении электричества.

Об этом сообщил глава Службы безопасности киевской администрации Роман Ткачук в интервью газете The New York Times.

«Мы можем потерять всю нашу систему электроснабжения», — передает его слова газета.

При таком исходе не менее чем за 12 часов чиновники получат уведомление от служб о том, что сеть находится на грани отказа.

«Мы начнем информировать людей и просить их уйти», — заявил Ткачук.

Киев также готовит к зиме около 1 тысячи обогревательных укрытий, большинство из которых находятся в учебных заведениях. В данный момент ситуация с электричеством в городе управляемая.



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