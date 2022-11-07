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Киев рассматривает возможность эвакуации жителей при отключении электричества

Автор RADIO•R
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Власти Киева рассматривают возможность эвакуации примерно 3 млн жителей украинской столицы при полном отключении электричества.

Киев рассматривает возможность эвакуации жителей при отключении электричества

Киев рассматривает возможность эвакуации жителей при отключении электричества

Об этом сообщил глава Службы безопасности киевской администрации Роман Ткачук в интервью газете The New York Times.

«Мы можем потерять всю нашу систему электроснабжения», — передает его слова газета.

При таком исходе не менее чем за 12 часов чиновники получат уведомление от служб о том, что сеть находится на грани отказа.

«Мы начнем информировать людей и просить их уйти», — заявил Ткачук.

Киев также готовит к зиме около 1 тысячи обогревательных укрытий, большинство из которых находятся в учебных заведениях. В данный момент ситуация с электричеством в городе управляемая.
Киев рассматривает возможность эвакуации жителей при отключении электричества

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