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Кира Найтли и Кэрри Кун расследуют серийные убийства в трейлере «Бостонского душителя»

Автор Эвелина Никанорова
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Первый трейлер фильма «Бостонский душитель» (Boston Strangler) режиссера Мэтта Раскина обнародовали  видеосервис Hulu и кинокомпания 20th Century Studios.

Действие картины, основанной на реальных событиях, происходит в начале 1960-х годов в Бостоне, где были жестоко убиты несколько женщин. Полиция города сбилась с ног, но не в силах найти преступников. Молодой репортер Лоретта Маклафлин (Кира Найтли) оказывается единственным человеком, кому приходит в голову, что убийства могут быть связаны друг с другом. Вместе с коллегой-журналисткой Джин Коул (Кэрри Кун) она начинает свое расследование, несмотря на скепсис и сексизм окружающих ее мужчин и угрозу собственной жизни.

В фильме также снялись Алессандро Нивола, Крис Купер, Давид Дастмалчян, Морган Спектор, Билл Кэмп и др. Премьера состоится на Hulu 17 марта.

Источник: InterMedia

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