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Клайпедский фестиваль света подготовил программу в поддержку Украины

Автор RADIO•R
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23-25 февраля в городе-порте пройдет VIII Клайпедский фестиваль света, на котором можно будет полюбоваться огнями продуваемого всеми ветрами морского побережья. На мероприятии будет представлена дюжина захватывающих проектов и световых инсталляций. 

Клайпедский фестиваль света подготовил программу в поддержку Украины

Фото организаторов

А одним из основных направлений программы фестиваля станет поддержка Украины.

Во второй вечер фестиваля Клайпедский храм Марии Королевы Мира будет не только освещен в цветах украинского флага, но и предложит верующим мысленно и молитвенно поддержать Украину.

В пятницу, 24 февраля, в 18:00 в храме будет отслужена Месса, а после богослужения запланирован концерт популярной музыки.

Помимо этого как 24, так и 25 февраля вечером Клайпедский концертный зал в знак поддержки Украины представит концерты карильона.

Более подробно об этом можно узнать на сайте клайпедского самоуправления.

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