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Клайпедскому филиалу Международной украинской школы официально разрешено работать в Литве

Автор RADIO•R
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Министерство просвещения Литвы сообщает, что Клайпедскому филиалу Международной украинской школы официально разрешено работать в Литве и получать государственное финансирование.

Клайпедскому филиалу Международной украинской школы официально разрешено работать в Литве

В свою очередь, Киевская городская администрация сообщила, что из-за отключений электроэнергии расписание уроков в школах Киева скорректировано. Уроки будут идти в течение светового дня, и школы по минимуму будут расходовать электроэнергию.

Зимние каникулы продлятся гораздо дольше обычного — с 26 декабря по 27 января.

Сейчас в Киеве находится 236 400 школьников всех возрастов. Чуть больше половины из них ходят в школы, остальные, когда есть такая возможность, занимаются в режиме онлайн.

Клайпедскому филиалу Международной украинской школы официально разрешено работать в Литве

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