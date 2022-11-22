Министерство просвещения Литвы сообщает, что Клайпедскому филиалу Международной украинской школы официально разрешено работать в Литве и получать государственное финансирование.

В свою очередь, Киевская городская администрация сообщила, что из-за отключений электроэнергии расписание уроков в школах Киева скорректировано. Уроки будут идти в течение светового дня, и школы по минимуму будут расходовать электроэнергию.

Зимние каникулы продлятся гораздо дольше обычного — с 26 декабря по 27 января.

Сейчас в Киеве находится 236 400 школьников всех возрастов. Чуть больше половины из них ходят в школы, остальные, когда есть такая возможность, занимаются в режиме онлайн.

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