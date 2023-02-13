Ко Дню всех влюбленных — ТОП-5 самых романтических мест столицы

Этот выпуск рубрики «По Литве с гидом» Анна из проекта Vilnius4you посвящает влюбленным. В сегодняшней подборке — пять самых романтических мест столицы.

Самая романтичная неделя года в разгаре. Но, согласитесь, внимание любимым нужно дарить не только 14-го февраля. Поэтому сегодня я делюсь с вами небольшой подборкой, которая подойдет для романтических свиданий весь год.

1. Самая известная влюбленная пара Вильнюса — Сигизмунд Август и Барбара Радзивилл. Но все ли вы знаете об этой любовной истории? Я предлагаю вам взять кофе или чай и пройтись с любимым человеком, слушая аудиогид на русском, литовском, польском или английском языке: https://slaptameile.lt/audiogidas/ru/

2. Что может быть романтичнее города на закате или на рассвете? Думаю, многие обзорные места вам известны. Но есть одно романтическое место с качелями, откуда Вильнюс виден, как на ладони, — Алтанос гора (Altanos kalnas). Подняться можно со стороны Užupio gimnazija или Bernardinų parkas.

3. А сейчас я расскажу вам об интересном объекте, где чувство любви… приумножается. Говорят, если пройтись там, держась за руки с любимым человеком, то всегда будешь с ним вместе. Это арка гномов (Nykštukų broma), а найти ее можно, свернув с улицы Vokiečių у ресторана Talutti в один из дворов.

4. А где назначить свидание в Вильнюсе, чтобы вторая половинка сразу поняла, что ради любви вы способны на все? У памятника мальчику с калошей (памятник Ромену Гари, ул. Basanavičiaus)! Писатель провел детство в Вильнюсе и, скорее всего, именно здесь так в первый раз влюбился, что был способен на безумные поступки во имя любви. Этот эпизод, если вы с ним не знакомы, описывается в автобиографическом романе «Обещание на рассвете».

5. Но бывает и безответная любовь. Что делать тогда? Есть в Вильнюсе место, куда влюбленные с давних пор приходили именно с этой проблемой — это часовня Божией Матери в воротах Зари. Когда заходишь туда, в глаза бросается обилие небольших серебряных предметов, которыми украшены стены. Это вотивные дары. У каждого из них своя функция. Но мы сегодня поговорим о серебряных сердцах разного размера. Эти сердца преподносят Деве Марии за помощь в делах сердечных. Говорят, что помогает и чистосердечная просьба-молитва.

Теперь вы знаете самые романтические места города. Но не забывайте, что таким может стать любое место. Достаточно просто окружить любимого человека заботой и любовью.