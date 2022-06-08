«Когда закончится война, мы ждём всех жителей Литвы в гости, но…»: история киевлянки Наталии из Висагинаса

Мы продолжаем рассказывать о судьбах вынужденных переселенцев из Украины, которые из-за войны нашли временное пристанище в Литве. Эта история – о киевлянке Наталии.

Вместо предисловия

История Наталии из Киева – типичная. Война, быстрое решение уехать, контакты в Литве, Висагинас. В Литву прибыло порядка 55 тыс. переселенцев (термин «беженцы», хоть он до сих пор используется повсеместно, неверный, – это переселенцы со статусом ВНЖ в Литве. А это совсем другое, нежели статус военного беженца).

У каждого своя история и, по большому счёту, с каждым можно говорить часами. Но у нас практически блиц-формат. Правда, в этот раз мы решили дать высказаться без купюр. Просто прямой речью. И во многом из-за (или ради) некоторой агрессии пусть и не такой большой, но части комментаторов. Кто его знает, может это всё знаменитые боты, но тем не менее. «Да пусть, наконец, проваливают», «дармоеды понаехали», «сколько можно этих флагов на улицах?» и так далее.

Конечно же, всё это досадное меньшинство, но нам показалось важным представить весь разговор, как есть, без литературных дополнений.

До войны – вне политики

Наша собеседница – Наталия из Киева.

«Я проектный менеджер. До войны работала из дома, фрилансер. Работала в сфере детского игрушечного бизнеса. Это различные развлекательные и развивающие наборы для детей. Образовательно-развлекательный продукт. Я была менеджером, запускала линейку производства, курировала некоторые процессы. От производства до упаковки. Это работа в команде.

Я сама – аполитичный человек. Я не очень любила смотреть новости. Но в общих компаниях ещё до начала войны были разные разговоры. Говорили о возможном нападении, рассказывали, что пишут в средствах массовой информации. О том, что надо быть готовым, избегать паники, не скупать всё подряд или рыть какие-то подземные ходы. Хотя, сейчас уже кажется, что, может быть, и надо было. Только намного заранее. В общем, вот это всё про «тревожный чемоданчик» в СМИ у нас было постоянно. Но внутри, в голове, ты не можешь себе этого представить. В XXI веке, да и в принципе. Ты можешь смотреть какие-то военные фильмы или новости из другой страны, где происходят военные действия, какие-то где-то террористические акты… Но ты не можешь представить, что это может произойти в твоём доме. Что кто-то нападёт, а ты должен быть готов. Это очень тяжело, и для меня лично было большой неожиданностью. Я не верила до последнего. Думала, что нагнетают, что какие-то политические игры, но готова к этому я не была.

Война Поэтому утром, когда началась война, все забегали. Многие начали куда-то стараться уехать, переехать из домов. Я живу в «высотке». Живу в месте, где нет рядом подземного метро, а значит нет возможности укрыться. Да и вообще, в этом месте нет в принципе убежища, где можно укрыться. Поэтому мне и показалось, что лучше уехать куда-то за город, в частный сектор, где есть какие-то подвалы… То есть хоть какое-то убежище найти. Я приняла решение уехать в первый день войны. Как только проснулась, уже с семи утра в чатах было множество сообщений. О том, что началась война… Что касается Киева, то было очень много неясностей, что же именно происходит. Были сообщения о взрывах со стороны Борисполя, это киевский аэропорт. У меня к этому времени уже был собран рюкзак: самые необходимые вещи и документы. Мы с супругом решение приняли очень быстро. Сразу же уехали просто подальше от города, к своим друзьям. Нам тогда казалось, что безопасно будет сразу, как уедем из города. Некоторое время мы пробыли в Киевской области. Кажется, около пяти дней. Потом мы объединились с такими же другими семьями, жили вместе. Нас – несколько семей, а там были и дети, всего 12 человек – приютили общие знакомые. И через некоторое время образовался такой информационный поток. Про то, что многие украинцы уезжают дальше. На запад страны или ещё дальше: куда глаза глядят. За пределы Украины. В Литве