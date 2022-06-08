«Когда закончится война, мы ждём всех жителей Литвы в гости, но…»: история киевлянки Наталии из Висагинаса

Мы продолжаем рассказывать о судьбах вынужденных переселенцев из Украины, которые из-за войны нашли временное пристанище в Литве. Эта история – о киевлянке Наталии.
Вместо предисловия
История Наталии из Киева – типичная. Война, быстрое решение уехать, контакты в Литве, Висагинас. В Литву прибыло порядка 55 тыс. переселенцев (термин «беженцы», хоть он до сих пор используется повсеместно, неверный, – это переселенцы со статусом ВНЖ в Литве. А это совсем другое, нежели статус военного беженца).
У каждого своя история и, по большому счёту, с каждым можно говорить часами. Но у нас практически блиц-формат. Правда, в этот раз мы решили дать высказаться без купюр. Просто прямой речью. И во многом из-за (или ради) некоторой агрессии пусть и не такой большой, но части комментаторов. Кто его знает, может это всё знаменитые боты, но тем не менее. «Да пусть, наконец, проваливают», «дармоеды понаехали», «сколько можно этих флагов на улицах?» и так далее.
Конечно же, всё это досадное меньшинство, но нам показалось важным представить весь разговор, как есть, без литературных дополнений.
До войны – вне политики
Наша собеседница – Наталия из Киева.
«Я проектный менеджер. До войны работала из дома, фрилансер. Работала в сфере детского игрушечного бизнеса. Это различные развлекательные и развивающие наборы для детей. Образовательно-развлекательный продукт. Я была менеджером, запускала линейку производства, курировала некоторые процессы. От производства до упаковки. Это работа в команде.
Я сама – аполитичный человек. Я не очень любила смотреть новости. Но в общих компаниях ещё до начала войны были разные разговоры. Говорили о возможном нападении, рассказывали, что пишут в средствах массовой информации. О том, что надо быть готовым, избегать паники, не скупать всё подряд или рыть какие-то подземные ходы. Хотя, сейчас уже кажется, что, может быть, и надо было. Только намного заранее. В общем, вот это всё про «тревожный чемоданчик» в СМИ у нас было постоянно. Но внутри, в голове, ты не можешь себе этого представить. В XXI веке, да и в принципе. Ты можешь смотреть какие-то военные фильмы или новости из другой страны, где происходят военные действия, какие-то где-то террористические акты… Но ты не можешь представить, что это может произойти в твоём доме. Что кто-то нападёт, а ты должен быть готов. Это очень тяжело, и для меня лично было большой неожиданностью. Я не верила до последнего. Думала, что нагнетают, что какие-то политические игры, но готова к этому я не была.
Война
Поэтому утром, когда началась война, все забегали. Многие начали куда-то стараться уехать, переехать из домов. Я живу в «высотке». Живу в месте, где нет рядом подземного метро, а значит нет возможности укрыться. Да и вообще, в этом месте нет в принципе убежища, где можно укрыться. Поэтому мне и показалось, что лучше уехать куда-то за город, в частный сектор, где есть какие-то подвалы… То есть хоть какое-то убежище найти.
Я приняла решение уехать в первый день войны. Как только проснулась, уже с семи утра в чатах было множество сообщений. О том, что началась война… Что касается Киева, то было очень много неясностей, что же именно происходит. Были сообщения о взрывах со стороны Борисполя, это киевский аэропорт. У меня к этому времени уже был собран рюкзак: самые необходимые вещи и документы.
Мы с супругом решение приняли очень быстро. Сразу же уехали просто подальше от города, к своим друзьям. Нам тогда казалось, что безопасно будет сразу, как уедем из города. Некоторое время мы пробыли в Киевской области. Кажется, около пяти дней. Потом мы объединились с такими же другими семьями, жили вместе. Нас – несколько семей, а там были и дети, всего 12 человек – приютили общие знакомые.
И через некоторое время образовался такой информационный поток. Про то, что многие украинцы уезжают дальше. На запад страны или ещё дальше: куда глаза глядят. За пределы Украины.
В Литве
Честно говоря, я, как и многие другие вокруг, не хотела уезжать из страны. Но нас уговорили наши мужчины. Я забрала маму, своего кота, подругу с дочерью… Так в одной машине мы отправились в Литву. Здесь были знакомые в Висагинасе. Они нас сразу звали приехать: «приезжайте, побудете здесь».
Дорога была очень долгой, на выезде образовалась очень большая пробка. Мы добирались около четырёх дней. Останавливались у добрых людей, которые нам предоставляли кров. Даже в церкви ночевали. В итоге через Польшу приехали в Литву. И нас здесь уже ждали друзья, за что им большая благодарность.
По дороге я заболела. Были осложнения, в Висагинас я приехала очень больная, а это были самые первые дни войны. Понятно, что многие процедуры тогда ещё не были отлажены, это всё очень понятно. Но мне в больнице сразу предоставили всю необходимую помощь, сделали анализы, всё было бесплатно. Вплоть до рецептурных лекарств.
Что касается документов, выдачи временного вида на жительства в Литве, тоже всё сработало очень быстро. Всё было понятно, миграционная служба встретила, всё нам объяснили, выдали все документы. Через месяц я получила эту карту ВНЖ и право обращаться во все службы. Ну а поскольку у меня есть возможность работать удалённо и я хочу заниматься своим проектом, то я не вставала на учёт в Службе занятости. Так что никакие выплаты я не получала, я просто за ними не обращалась.
Что касается работы, то даже сейчас, во время войны, пусть и в удалённом режиме, но мы продолжаем начатые процессы. Пытаемся выйти на европейский рынок. Про Россию, конечно же, уже никто не говорит.
Дом
Мой мужчина остался в Киеве. Мы поддерживаем связь каждый день. Обычные разговоры. Я рассказываю про свой быт в Литве, да и просто мы обмениваемся новостями. Я сейчас в Литве живу вместе с подругой. Мы вместе созваниваемся: она со своим супругом, я со своим.
В самом Киеве сейчас какие-то предприятия работают. Понятно, что есть ограничения, какие-то сокращения, да и вообще новые условия работы. Но это большой плюс, что жизнь полностью не остановилась.
В Висагинасе очень быстро образовалась община из украинских переселенцев. Выступают коллективы, проходят различные культурные мероприятия…
Есть возможность пообщаться, прекрасный зелёный город, озёра. Мы даже тренируемся на лодках. Есть, в общем, чем заниматься, а местные жители очень приветливы. Может, мы даже скоро будем участвовать в составе одной из команд в соревнованиях на лодках-драконах.
Я очень скучаю по дому и уже хотела уехать в начале июня. Но наши мужчины нас там пока не ждут (смеётся). Это, наверное, самое длинное расставание с домом. Это очень непросто и болезненно.
Когда закончится война, мы ждём всех литовцев [жителей Литвы – прим.], которые нам помогали и помогают. Но лучше всего, чтобы вы просто приехали к нам в гости. При вкусных застольях восстанавливаться будет проще. Мы всегда рады видеть литовцев у нас в Киеве. Мы всех ждём. У нас очень красивый город, у нас очень красивая страна. От Карпат до Донбасса. От Черниговской области до Крыма. У нас есть море, горы, у нас много чего есть. И мы всегда будем ждать добрых людей, которые встретили нас в Литве».
Денис Тарасенко, портал zanedeliu.lt
Эрнест Алесин
Фото из архива героини