Помощь Украинцам

«Когда закончится война, мы ждём всех жителей Литвы в гости, но…»: история киевлянки Наталии из Висагинаса

Автор RADIO•R
200 Sledite Za Novostjami

Мы продолжаем рассказывать о судьбах вынужденных переселенцев из Украины, которые из-за войны нашли временное пристанище в Литве. Эта история – о киевлянке Наталии.

«Когда закончится война, мы ждём всех жителей Литвы в гости, но…»: история киевлянки Наталии из Висагинаса

Вместо предисловия

История Наталии из Киева – типичная. Война, быстрое решение уехать, контакты в Литве, Висагинас. В Литву прибыло порядка 55 тыс. переселенцев (термин «беженцы», хоть он до сих пор используется повсеместно, неверный, – это переселенцы со статусом ВНЖ в Литве. А это совсем другое, нежели статус военного беженца).

У каждого своя история и, по большому счёту, с каждым можно говорить часами. Но у нас практически блиц-формат. Правда, в этот раз мы решили дать высказаться без купюр. Просто прямой речью. И во многом из-за (или ради) некоторой агрессии пусть и не такой большой, но части комментаторов. Кто его знает, может это всё знаменитые боты, но тем не менее. «Да пусть, наконец, проваливают», «дармоеды понаехали», «сколько можно этих флагов на улицах?» и так далее.

Конечно же, всё это досадное меньшинство, но нам показалось важным представить весь разговор, как есть, без литературных дополнений.

До войны – вне политики

Наша собеседница – Наталия из Киева.

«Я проектный менеджер. До войны работала из дома, фрилансер. Работала в сфере детского игрушечного бизнеса. Это различные развлекательные и развивающие наборы для детей. Образовательно-развлекательный продукт. Я была менеджером, запускала линейку производства, курировала некоторые процессы. От производства до упаковки. Это работа в команде.

Я сама – аполитичный человек. Я не очень любила смотреть новости. Но в общих компаниях ещё до начала войны были разные разговоры. Говорили о возможном нападении, рассказывали, что пишут в средствах массовой информации. О том, что надо быть готовым, избегать паники, не скупать всё подряд или рыть какие-то подземные ходы. Хотя, сейчас уже кажется, что, может быть, и надо было. Только намного заранее. В общем, вот это всё про «тревожный чемоданчик» в СМИ у нас было постоянно. Но внутри, в голове, ты не можешь себе этого представить. В XXI веке, да и в принципе. Ты можешь смотреть какие-то военные фильмы или новости из другой страны, где происходят военные действия, какие-то где-то террористические акты… Но ты не можешь представить, что это может произойти в твоём доме. Что кто-то нападёт, а ты должен быть готов. Это очень тяжело, и для меня лично было большой неожиданностью. Я не верила до последнего. Думала, что нагнетают, что какие-то политические игры, но готова к этому я не была.

Война

Поэтому утром, когда началась война, все забегали. Многие начали куда-то стараться уехать, переехать из домов. Я живу в «высотке». Живу в месте, где нет рядом подземного метро, а значит нет возможности укрыться. Да и вообще, в этом месте нет в принципе убежища, где можно укрыться. Поэтому мне и показалось, что лучше уехать куда-то за город, в частный сектор, где есть какие-то подвалы… То есть хоть какое-то убежище найти.

Я приняла решение уехать в первый день войны. Как только проснулась, уже с семи утра в чатах было множество сообщений. О том, что началась война… Что касается Киева, то было очень много неясностей, что же именно происходит. Были сообщения о взрывах со стороны Борисполя, это киевский аэропорт. У меня к этому времени уже был собран рюкзак: самые необходимые вещи и документы.

Мы с супругом решение приняли очень быстро. Сразу же уехали просто подальше от города, к своим друзьям. Нам тогда казалось, что безопасно будет сразу, как уедем из города. Некоторое время мы пробыли в Киевской области. Кажется, около пяти дней. Потом мы объединились с такими же другими семьями, жили вместе. Нас – несколько семей, а там были и дети, всего 12 человек – приютили общие знакомые.

И через некоторое время образовался такой информационный поток. Про то, что многие украинцы уезжают дальше. На запад страны или ещё дальше: куда глаза глядят. За пределы Украины.

«Когда закончится война, мы ждём всех жителей Литвы в гости, но…»: история киевлянки Наталии из Висагинаса

В Литве

Честно говоря, я, как и многие другие вокруг, не хотела уезжать из страны. Но нас уговорили наши мужчины. Я забрала маму, своего кота, подругу с дочерью… Так в одной машине мы отправились в Литву. Здесь были знакомые в Висагинасе. Они нас сразу звали приехать: «приезжайте, побудете здесь».

Дорога была очень долгой, на выезде образовалась очень большая пробка. Мы добирались около четырёх дней. Останавливались у добрых людей, которые нам предоставляли кров. Даже в церкви ночевали. В итоге через Польшу приехали в Литву. И нас здесь уже ждали друзья, за что им большая благодарность.

По дороге я заболела. Были осложнения, в Висагинас я приехала очень больная, а это были самые первые дни войны. Понятно, что многие процедуры тогда ещё не были отлажены, это всё очень понятно. Но мне в больнице сразу предоставили всю необходимую помощь, сделали анализы, всё было бесплатно. Вплоть до рецептурных лекарств.

Что касается документов, выдачи временного вида на жительства в Литве, тоже всё сработало очень быстро. Всё было понятно, миграционная служба встретила, всё нам объяснили, выдали все документы. Через месяц я получила эту карту ВНЖ и право обращаться во все службы. Ну а поскольку у меня есть возможность работать удалённо и я хочу заниматься своим проектом, то я не вставала на учёт в Службе занятости. Так что никакие выплаты я не получала, я просто за ними не обращалась.

Что касается работы, то даже сейчас, во время войны, пусть и в удалённом режиме, но мы продолжаем начатые процессы. Пытаемся выйти на европейский рынок. Про Россию, конечно же, уже никто не говорит.

Дом

Мой мужчина остался в Киеве. Мы поддерживаем связь каждый день. Обычные разговоры. Я рассказываю про свой быт в Литве, да и просто мы обмениваемся новостями. Я сейчас в Литве живу вместе с подругой. Мы вместе созваниваемся: она со своим супругом, я со своим.

В самом Киеве сейчас какие-то предприятия работают. Понятно, что есть ограничения, какие-то сокращения, да и вообще новые условия работы. Но это большой плюс, что жизнь полностью не остановилась.

В Висагинасе очень быстро образовалась община из украинских переселенцев. Выступают коллективы, проходят различные культурные мероприятия…

Есть возможность пообщаться, прекрасный зелёный город, озёра. Мы даже тренируемся на лодках. Есть, в общем, чем заниматься, а местные жители очень приветливы. Может, мы даже скоро будем участвовать в составе одной из команд в соревнованиях на лодках-драконах.

Я очень скучаю по дому и уже хотела уехать в начале июня. Но наши мужчины нас там пока не ждут (смеётся). Это, наверное, самое длинное расставание с домом. Это очень непросто и болезненно.

Когда закончится война, мы ждём всех литовцев [жителей Литвы – прим.], которые нам помогали и помогают. Но лучше всего, чтобы вы просто приехали к нам в гости. При вкусных застольях восстанавливаться будет проще. Мы всегда рады видеть литовцев у нас в Киеве. Мы всех ждём. У нас очень красивый город, у нас очень красивая страна. От Карпат до Донбасса. От Черниговской области до Крыма. У нас есть море, горы, у нас много чего есть. И мы всегда будем ждать добрых людей, которые встретили нас в Литве».

Денис Тарасенко, портал zanedeliu.lt
Эрнест Алесин
Фото из архива героини

Метки:

Актуальные новости

В Вильнюсе появится Украинский центр для украинцев в Литве

В Вильнюсе появится Украинский центр для украинцев в Литве

Автор RADIO•R
У Белого моста &#8211; «Дни друзей» для детей из Украины и Литвы

У Белого моста – «Дни друзей» для детей из Украины и Литвы

Автор RADIO•R
Caritas проводит акцию по сбору помощи для жителей Украины

Caritas проводит акцию по сбору помощи для жителей Украины

Автор RADIO•R
Закрылся украинский регистрационный центр в Клайпеде

Закрылся украинский регистрационный центр в Клайпеде

Автор RADIO•R
Украинские абитуриенты смогут сдать тест, необходимый для поступления в украинские ВУЗы

Украинские абитуриенты смогут сдать тест, необходимый для поступления в украинские ВУЗы

Автор RADIO•R
Остаться в Литве хотели бы менее 20% украинцев

Остаться в Литве хотели бы менее 20% украинцев

Автор RADIO•R
Идеальный побег: история киевлянки Любови, которая вместе с попугаем эвакуировалась в Литву

Идеальный побег: история киевлянки Любови, которая вместе с попугаем эвакуировалась в Литву

Автор RADIO•R
Анкара придает особое значение попыткам создания безопасного морского коридора для вывоза украинского зерна

Анкара придает особое значение попыткам создания безопасного морского коридора для вывоза украинского зерна

Автор RADIO•R
Телеканал Laisvės TV за 3 дня собрал 5 млн евро на покупку беспилотника Bayraktar

Телеканал Laisvės TV за 3 дня собрал 5 млн евро на покупку беспилотника Bayraktar

Автор RADIO•R