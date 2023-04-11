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Количество людей, прибывших в Польшу из Украины, превысило 11 млн

Автор RADIO•R
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По данным на 24 февраля 2022 года, количество людей, прибывших в Польшу из Украины, превысило 11 млн. Об этом сообщило Постоянное представительство Польши при Европейском Союзе (ЕС).

Количество людей, прибывших в Польшу из Украины, превысило 11 млн

Количество людей, прибывших в Польшу из Украины, превысило 11 млн

Таким образом, Польша является рекордсменом по этим показателям.

По данным представительства, около 87% людей, которые на сегодняшний день пересекли польскую границу, составляют женщины и дети.

В настоящее время в Польше проживает более 1,5 млн военных беженцев из Украины.

Более 3,5 млн украинцев проехали Польшу транзитом и обосновались в других европейских странах.

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