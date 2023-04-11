По данным на 24 февраля 2022 года, количество людей, прибывших в Польшу из Украины, превысило 11 млн. Об этом сообщило Постоянное представительство Польши при Европейском Союзе (ЕС).

Таким образом, Польша является рекордсменом по этим показателям.

По данным представительства, около 87% людей, которые на сегодняшний день пересекли польскую границу, составляют женщины и дети.

В настоящее время в Польше проживает более 1,5 млн военных беженцев из Украины.

Более 3,5 млн украинцев проехали Польшу транзитом и обосновались в других европейских странах.

Источник