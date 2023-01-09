Помощь Украинцам

Компенсации тем, кто предоставил жилье украинцам, продлеваются до конца года

Автор RADIO•R
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Соцмин напоминает, что право на компенсации за жилье, где проживают беженцы из Украины, продлевается до 31 декабря 2023 года.

Компенсации тем, кто предоставил жилье украинцам, продлеваются до конца года

Компенсации тем, кто предоставил жилье украинцам, продлеваются до конца года

Как сообщает министерство, денежное возмещение положено не только жителям и предприятиям, но и негосударственному сектору, например, религиозным общинам, общественным учреждениям и ассоциациям.

Для получения компенсации необходимо обратиться в администрацию муниципалитета, где зарегистрирован ваш дом или другое жилое помещение, и подать заявление о компенсации в свободной форме или в форме, установленной муниципалитетом.

Более подробно об этом можно узнать на сайте Министерства социальной защиты и труда.

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