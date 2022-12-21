Корабль-музей Sūduvis украсят к Рождеству инсталляцией украинской художницы

Корабль-музей Sūduvis, открытый летом в центре Клайпеды, украшают инсталляцией художницы из Украины.

В четверг, 22 декабря, в 16 часов на борту корабля M52 Sūduvis откроется инсталляция пространственных объектов «Столкновение».

Творческая группа — это Наталия Диденко (Киев) и Мартинас Янкявичюс (Клайпеда). Наталия и Мартинас украсят корабль инсталляцией из трехмерных объектов, сделанных из светящегося белого пластика.

На первый взгляд они могут напоминать распустившиеся цветы, но их абстрактная форма вызовет у каждого свои очень личные ассоциации.

Источник

Больше новостей: #StandWithUkraine