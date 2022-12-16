Красный Крест объявил акцию по поставке в Украину электрогенераторов и спальных мешков

Литовский Красный Крест совместно с самоуправлениями запускает акцию по поставке в Украину электрогенераторов и спальных мешков. Всех жителей Литвы призывают внести также свой вклад в финансовую поддержку акции.

Получив поддержку Ассоциации самоуправлений Литвы и президента Литовской Республики Гитанаса Науседы, Красный Крест обратился к самоуправлениям с просьбой пожертвовать деньги на покупку электрогенераторов или безвозмездно передать новые устройства, которые будут доставлены непосредственно в Украину.

На данный момент Литовский Красный Крест уже купил для Украины 220 генераторов.

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