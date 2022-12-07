Помощь Украинцам

Красный Крест призывает жертвовать спальные мешки для жителей Украины

Автор RADIO•R
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Красный Крест Литвы объявляет акцию по сбору спальных мешков для жителей Украины и призывает людей приносить бывшие в употреблении или новые спальные мешки.

Красный Крест призывает жертвовать спальные мешки для жителей Украины

Красный Крест призывает жертвовать спальные мешки для жителей Украины. Фото — redcross.lt

Акция пройдет по всей Литве 10 и 11 декабря.

Красный Крест отмечает, что из-за быстрого похолодания и острого дефицита электроэнергии в Украине почти 12 миллионов украинцев остались без электричества и каждый день борются с холодом.

Поэтому Красный Крест Украины обратился в Красный Крест Литвы с просьбой о 75 тысячах единиц спальных мешков, в которых в настоящее время очень нуждаются жители Украины.

Президент Литвы Г. Науседа также призывает внести свой вклад в инициативу.

Красный Крест призывает жертвовать спальные мешки для жителей Украины

 

Сбор спальных мешков Красный Крест проводит во многих городах Литвы 10 и 11 декабря с 11.00 до 16.00 часов.

Красный Крест призывает жертвовать спальные мешки для жителей Украины

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