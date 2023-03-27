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Лауринас Кащюнас — о готовящемся законопроекте об ограничениях, касающихся граждан России и Беларуси

Автор RADIO•R
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Большую волну обсуждений вызвал готовящийся законопроект о временных ограничениях, касающихся граждан Российской Федерации и Республики Беларусь. RADIO•R пообщалось на тему этого законопроекта с председателем Комитета по нацбезопасности и обороне при Сейме Литвы Лауринасом Кащюнасом, чтобы выяснить, какую угрозу представляют граждане этих стран, помогут ли многочисленные петиции и возможен ли компромисс.

Лауринас Кащюнас &#8212; о готовящемся законопроекте об ограничениях, касающихся граждан России и Беларуси

Laurynas Kasčiūnas. Nuotr. — Paulius Peleckis/BNS

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