Практические советы

Лекарство от многих бед и болезней – классическая музыка

Автор Анжелика Орлёнок
200 Sledite Za Novostjami

Для некоторых людей классическая музыка – это то единственно прекрасное и гармоничное, что достойно внимания. А кому-то такая музыка кажется непонятной или даже скучной. Но оказывается, слушать классическую музыку — полезно.

Лекарство от многих бед и болезней – классическая музыка

Лекарство от многих бед и болезней – классическая музыка

И дело тут не в музыкальных пристрастиях, а в научных фактах. Итак. Музыка улучшает наше самочувствие, а от этого зависит, как мы справляемся с интеллектуальными задачами. Например, по результатам целой серии научных экспериментов выяснилось, что прослушивание классической музыки во время учебы помогает студентам получать более высокие оценки.

Классическая музыка, с одной стороны, успокаивает и расслабляет. А, с другой стороны, – улучшает память и внимательность. Помогает нормализовать давление и даже избавиться от головной боли.

По данным других исследований, пациенты, страдающие деменцией, чувствуют себя лучше, когда слушают классическую музыку. Более того, они способны обсуждать ее со своими близкими. И те подтверждают, что при помощи музыкальной терапии можно добиться очень неплохих результатов.

Результаты еще одного исследования, проведенного с людьми, страдающими от сердечно-сосудистых заболеваний, показали, что классическая музыка обладает также болеутоляющим эффектом.

Еще один факт. Классическая музыка помогает легче засыпать или справляться с беспокойством. Объясняется это, по мнению ученых, тем, что прослушивание классической музыки увеличивает выброс дофамина в мозг. Это, в свою очередь, снижает стресс и, соответственно, помогает нам чувствовать себя более расслабленными. Когда мы слушаем музыку, наше настроение улучшается, и мы чувствуем себя счастливее.

Есть и такой интересный аргумент в пользу классической музыки. Один французский отоларинголог доказал, что плод в утробе матери начинает воспринимать внешние звуки уже в 4,5 месяца. Этот специалист и предложил будущим мамам проводить специальные музыкальные сеансы для развития ребенка. Ученый был убежден, что слушать нужно именно Моцарта. Дело в том, что музыка этого композитора близка по тембру к голосу человека, а звуковые переходы в ней соответствуют биоритмам нашего мозга.

Tags:

Похожее

Зеленый лук. Польза и способы заготовки на зиму

Зеленый лук. Польза и способы заготовки на зиму

Автор Анжелика Орлёнок
Любителям сладостей: как побаловать себя, но не навредить здоровью?

Любителям сладостей: как побаловать себя, но не навредить здоровью?

Автор Анжелика Орлёнок
Что делать, чтобы из-за электросамоката не случился пожар? Семь важных советов

Что делать, чтобы из-за электросамоката не случился пожар? Семь важных советов

Автор Анжелика Орлёнок
Мыть или не мыть? Как обрабатывать овощи и фрукты перед едой?

Мыть или не мыть? Как обрабатывать овощи и фрукты перед едой?

Автор Анжелика Орлёнок
Как в жаркую погоду избежать теплового удара

Как в жаркую погоду избежать теплового удара

Автор Анжелика Орлёнок
Как в жару не разориться на покупных напитках? Искать колонки с питьевой водой

Как в жару не разориться на покупных напитках? Искать колонки с питьевой водой

Автор Анжелика Орлёнок
Что делать, чтобы избежать солнечных ожогов &#8212; и что, если этого сделать не удалось?

Что делать, чтобы избежать солнечных ожогов — и что, если этого сделать не удалось?

Автор Анжелика Орлёнок
Отпуск и страх полета. Как узнать, страдаете ли вы аэрофобией?

Отпуск и страх полета. Как узнать, страдаете ли вы аэрофобией?

Автор RADIO•R
Укроп, петрушка, базилик и другие. Что в них полезного?

Укроп, петрушка, базилик и другие. Что в них полезного?

Автор Анжелика Орлёнок