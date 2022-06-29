Летние покупки. Каким должен быть «правильный» гамак?

Гамак. Уютный атрибут дач и даже некоторых балконов. Гамаки очень нравятся и детям, и взрослым. А в чем особенность и секрет популярности такого «предмета интерьера»?

Плюсы и особенности гамаков

Самая первая картинка, которая возникает перед глазами, – это морское побережье где-то в теплых краях. Легкий бриз и уютный гамак, закрепленный в тени пальм.

Главный секрет, и главная польза гамака, наверное, – в возможности хорошенько в нем отдохнуть. В гамаке можно заснуть, как в колыбели, отлично выспаться – и даже после короткого сна почувствовать себя бодрым и отдохнувшим.

Гамак не давит на тело, поэтому во сне можно даже не переворачиваться с боку на бок. Наш вес в гамаке распределяется равномерно, поэтому в нем получается другой вид расслабления, чем в постели.

А еще любители путешествий расказывают, что гамак – незаменимая вещь при поездках на природу. Его можно повесить практически в любом лесу. При любой неровности и влажности почвы или заполненности насекомыми. Гамак спасает от муравьев. В нем можно и спать, и сидеть без опасения отсидеть или отлежать бока.

При этом для того, чтобы в гамаке получилось хорошо отдохнуть, его надо правильно выбрать и повесить. И для этого важно учитывать некоторые общие моменты.

Каким должен быть «правильный» гамак?

Гамаки бывают каркасными и подвесными. Подвесные крепятся с двух сторон: на даче – к деревьям или другим крепким стойкам. В квартире или на балконе – к потолку или стенам. При креплении к стенам используются анкерные болты с крюками или кольцами (длина не менее 8 см, толщина – не менее 10 мм).

По материалу подвесные гамаки бывают тканевые, сетчатые и плетеные. Сетчатые сейчас используются реже, потому что они недолговечны и выдерживают небольшие нагрузки – примерно до 80-100 кг. Здесь еще надо обратить внимание на качество гамака. Веревка для крепления должна быть продолжением гамака, а не быть пришитой.

Одним из лучших вариантов считается хлопковый гамак. Он прочный и качественный, легко принимает форму тела и при этом выдерживает вес до 160 кг. Недостатком считается то, что он боится влаги и может при плохом уходе даже покрыться плесенью. Поэтому лучше снимать его на время дождя или в сырую погоду. И не забывать хорошенько просушивать, если он промок. Гамаки бывают еще изо льна, мешковины, парашютного шелка и других материалов.

Гамаки бывают с планками и без. Вариант без планок хорошо подходит для путешествий, а с планками – для дачи. На модели с планками лучше остановиться и в том случае, если предполагается, что в гамаке будет «обитать» ребенок. Такой гамак не будет «закрываться» над ребенком. Вообще, гамак не должен скручиваться в кокон, в который приходится с трудом забираться и выбираться.

Ширина «правильного» гамака должна быть не менее одного метра, а длина – не менее двух. Общее правило: чем длиннее и шире гамак, тем он удобнее.

Закрепляя гамак, надо расположить его строго горизонтально и натянуть практически до ровного состояния. Придется немного потренироваться, чтобы не сваливаться с гамака, но зато в таком случае спина совсем не будет уставать.

Вред гамаков

Надо учитывать, что в некоторых случаях гамак может причинить не только удовольствие, но и неприятности.

Людям с больной спиной или шеей, с радикулитами и другими аналогичными проблемами надо быть осторожными и хорошенько взвешивать возможные последствия отдыха в гамаке. Ведь для любого позвоночника рекомендуется сон на ровной и плотной поверхности, поэтому постоянный сон в гамаке может повлиять на него негативно. Это замечательное средство лучше использовать не для постоянного «проживания», а для непродолжительного отдыха или короткого дневного сна.