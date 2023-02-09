Помощь Украинцам

Litgrid отправляет в Украину очередной пакет помощи

Автор RADIO•R
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Оператор литовских электросетей Litgrid отправляет в Украину очередной пакет помощи для восстановления энергетической инфраструктуры страны, пострадавшей от войны.

Litgrid отправляет в Украину очередной пакет помощи

Litgrid отправляет в Украину очередной пакет помощи

Рыночная стоимость отправляемого оборудования составляет более 3,5 млн евро.

В пакет помощи входит различное оборудование, такое как: разъединители, ограничители сверхнапряжения, трансформаторы тока и напряжения, изоляторы и трансформаторное масло.

Будет также отправлен очередной автотрансформатор, который является основным и самым дорогим подстанционным устройством электросети.

Сбор и передача помощи украинским энергетическим компаниям проводится при поддержке посольства Литовской Республики в Украине, Министерств энергетики и транспорта.

Доставкой помощи в Украину занимается общественная организация Blue/Yellow.

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