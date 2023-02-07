Литовская армия обучила украинских военных ведению военно-полицейских операций

Литовская армия обучила украинских военных ведению боевых действий с использованием шведской зенитной установки L70 и проведению военно-полицейских операций.

Об этом сообщили Вооруженные силы Литвы.

Украинских операторов обучили подготовке орудия к бою, борьбе с воздушными целями, постбоевому обслуживанию и мелкому ремонту.

Военная полиция также завершила двухнедельный курс подготовки инструкторов военной полиции для украинских военных.

В ходе курса военнослужащие совершенствовали свои знания и навыки в области профессиональной тактики, регулирования и управления дорожным движением, использования специальных средств, планирования операций и защиты важных лиц.

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