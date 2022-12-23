Литовские военные обучают украинцев ремонтировать немецкие гаубицы

Литовские военные механики обучают украинских коллег ремонтировать немецкие гаубицы. В одном из ангаров в Рукле в этом месяце проходила обучение первая группа украинских механиков.

Они учились тому, как выявлять и устранять поломки прямо на месте.

Обучение уже завершено, и украинские военные механики отправились домой.

Напоминаем, что Германия передала Украине почти два десятка гаубиц еще в июне. Однако техника быстро изнашивается, и для ремонта ее приходится отправлять в страны НАТО, в том числе и в Литву.

В свою очередь, полиция Литвы приобрела 38 новых автомобилей, один из которых будет безвозмездно передан коллегам в Украине.

По данным Департамента полиции, было приобретено 24 фургона Volkswagen Transporter и 14 внедорожников Toyota Land Cruiser.

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