Литовский Красный Крест собрал для Украины больше 3800 спальных мешков

За минувшие выходные Литовский Красный Крест собрал для Украины более 3800 спальных мешков.

Представители Красного Креста отмечают, что из-за быстрого похолодания и острого дефицита электроэнергии в Украине почти 12 миллионов украинцев остались без электричества и тепла.

Поэтому Красный Крест Украины обратился в Красный Крест Литвы с просьбой собрать как можно больше спальных мешков, в которых в настоящее время очень нуждаются жители Украины.

Собранные спальные мешки планируют везти в Украину уже на этой неделе.

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