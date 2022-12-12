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Литовский Красный Крест собрал для Украины больше 3800 спальных мешков

Автор RADIO•R
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За минувшие выходные Литовский Красный Крест собрал для Украины более 3800 спальных мешков.

Литовский Красный Крест собрал для Украины больше 3800 спальных мешков

Литовский Красный Крест собрал для Украины больше 3800 спальных мешков

Представители Красного Креста отмечают, что из-за быстрого похолодания и острого дефицита электроэнергии в Украине почти 12 миллионов украинцев остались без электричества и тепла.

Поэтому Красный Крест Украины обратился в Красный Крест Литвы с просьбой собрать как можно больше спальных мешков, в которых в настоящее время очень нуждаются жители Украины.

Собранные спальные мешки планируют везти в Украину уже на этой неделе.

Литовский Красный Крест собрал для Украины больше 3800 спальных мешков

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