Помощь Украинцам

Литовским высшим школам выделены средства на студии для украинских студентов

Автор RADIO•R
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Министерство образования активно поддерживает украинских студентов, обучающихся в Литве.

Литовским высшим школам выделены средства на студии для украинских студентов

Литовским высшим школам выделены средства на студии для украинских студентов

Государственная поддержка предназначена для государственных высших учебных заведений, которые в этом году приняли на обучение в бакалавриат и аспирантуру украинских студентов, спасающихся от войны.

Литовское государство поддерживает более 800 украинцев, обучающихся по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры.

По договоренности с высшими учебными заведениями государственный бюджет в большинстве случаев покрывает 60% платы за обучение. А высшее учебное заведение, в свою очередь, обязуется не взимать со студентов плату за обучение.

Литовским высшим школам выделены средства на студии для украинских студентов

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