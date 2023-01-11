Помощь Украинцам

Литва готова принять еще большее количество беженцев из Украины — на это выделяется 10 млн евро

Автор RADIO•R
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Литва в случае необходимости готовится принять, разместить, трудоустроить и интегрировать больше беженцев из Украины. Об этом сообщает Министерство социальной защиты и труда.

Литва готова принять еще большее количество беженцев из Украины &#8212; на это выделяется 10 млн евро

Литва готова принять еще большее количество беженцев из Украины — на это выделяется 10 млн евро

На реализацию инструментов проекта выделяется более 10 млн евро.

Эти средства могут использоваться для расселения и интеграции большего количества беженцев. Для них также предусмотрены меры для преодоления последствий стресса и других физических и психологических переживаний.

В ближайшее время Министерство социальной защиты и труда предложит муниципалитетам подавать заявки и финансировать деятельность, которая напрямую способствовала бы интеграции граждан третьих стран в Литве.

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