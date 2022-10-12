Помощь Украинцам

Литва готовится к возможному увеличению потока украинских беженцев

Автор RADIO•R
Goluboe Dobroe Utro Instagram Istorija Publikacija V Facebook O Sportivnom Meroprijatii 640 400 Piks. 1350 250 Piks.

После массированных обстрелов украинских городов Литва готовится к возможному увеличению потока украинских беженцев, говорит заместитель министра социальной защиты и труда Мартинас Шюркус.

Литва готовится к возможному увеличению потока украинских беженцев

Муниципалитеты на данный момент располагают резервом примерно в 2 тысячи мест для жилья, в Центре приема беженцев в Рукле имеется несколько сотен мест.

Ведутся также переговоры с муниципалитетами о подготовке других, более или менее подходящих, мест. Например, таких, как школы.

По словам вице-министра, идет подготовка к размещению 25 тысяч человек. Можно было бы принять и больше, однако условия проживания в таком случае оставляли бы желать лучшего. Одновременно проводятся консультации с неправительственными организациями, ожидается помощь от Европейская комиссии и Агентства ООН по делам беженцев.

По словам вице-министра, поток мигрантов из Украины в Литву пока существенно не увеличился. В неделю прибывает 400-500 человек, но некоторые из них в Литве не остаются.

По данным Департамента статистики, с начала войны в Литву официально прибыли почти 68 тысяч беженцев из Украины, а за последние семь дней — более 700.

Литва готовится к возможному увеличению потока украинских беженцев

Источник

Больше новостей: #StandWithUkraine

Tags:

Похожее

Лондон призвал другие страны активнее помогать Украине

Лондон призвал другие страны активнее помогать Украине

Автор RADIO•R
Минобразования Литвы пока не дало разрешения на работу двум украинским школам

Минобразования Литвы пока не дало разрешения на работу двум украинским школам

Автор RADIO•R
Нобелевский комитет объявил лауреатов Нобелевской премии мира

Нобелевский комитет объявил лауреатов Нобелевской премии мира

Автор RADIO•R
Новый этап вакцинации. Бесплатные медицинские услуги для украинцев

Новый этап вакцинации. Бесплатные медицинские услуги для украинцев

Автор RADIO•R
Андрюс Тапинас готовит «Подарок Путину»: купит для украинцев беспилотники и ракеты

Андрюс Тапинас готовит «Подарок Путину»: купит для украинцев беспилотники и ракеты

Автор RADIO•R
Украина экспортировала по Стамбульскому соглашению почти 6 млн тонн зерновых

Украина экспортировала по Стамбульскому соглашению почти 6 млн тонн зерновых

Автор RADIO•R
Филиал Украинской школы начал работу, вопрос с документами &#8212; в стадии разрешения

Филиал Украинской школы начал работу, вопрос с документами — в стадии разрешения

Автор RADIO•R
Проводится конкурс на проекты по интеграции украинских детей в литовское общество

Проводится конкурс на проекты по интеграции украинских детей в литовское общество

Автор RADIO•R
Правительство выделило 660 тысяч евро на финансирование обучения украинских студентов

Правительство выделило 660 тысяч евро на финансирование обучения украинских студентов

Автор RADIO•R