После массированных обстрелов украинских городов Литва готовится к возможному увеличению потока украинских беженцев, говорит заместитель министра социальной защиты и труда Мартинас Шюркус.

Муниципалитеты на данный момент располагают резервом примерно в 2 тысячи мест для жилья, в Центре приема беженцев в Рукле имеется несколько сотен мест.

Ведутся также переговоры с муниципалитетами о подготовке других, более или менее подходящих, мест. Например, таких, как школы.

По словам вице-министра, идет подготовка к размещению 25 тысяч человек. Можно было бы принять и больше, однако условия проживания в таком случае оставляли бы желать лучшего. Одновременно проводятся консультации с неправительственными организациями, ожидается помощь от Европейская комиссии и Агентства ООН по делам беженцев.

По словам вице-министра, поток мигрантов из Украины в Литву пока существенно не увеличился. В неделю прибывает 400-500 человек, но некоторые из них в Литве не остаются.

По данным Департамента статистики, с начала войны в Литву официально прибыли почти 68 тысяч беженцев из Украины, а за последние семь дней — более 700.

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