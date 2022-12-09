Помощь Украинцам

Литва отправляет Украине партию экспресс-тестов на коронавирус

Автор RADIO•R
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Литва отправляет Украине 1 миллион экспресс-тестов на коронавирус. Партия экспресс-тестов на сумму свыше 700 тысяч евро была сформирована по запросу Координационного центра реагирования на чрезвычайные ситуации Европейской комиссии.

Литва отправляет Украине партию экспресс-тестов на коронавирус

Литва отправляет Украине партию экспресс-тестов на коронавирус

Посылка будет доставлена в Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины в Киеве.

Во время пандемии эти тесты помогли выявлять коронавирус у детей, и образовательные учреждения Литвы продолжают использовать их по мере необходимости.

В заявлении Минздрава также указывается, что Украине оказывается всесторонняя помощь лекарствами, изделиями медицинского назначения, хирургическими инструментами, оборудованием для дезинфекции и стерилизации инструментов и т.п.

Литва отправляет Украине партию экспресс-тестов на коронавирус

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