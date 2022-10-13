Помощь Украинцам

Литва выделяет 5 млн евро на срочные восстановительные работы в Украине

Автор RADIO•R
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Литва выделяет 5 млн евро через Всемирный банк на срочные восстановительные работы в Украине. Об этом было заявлено в четверг во время круглого стола Всемирного банка (ВБ) по мобилизации финансовой поддержки для Украины, который прошел в Вашингтоне.

Литва выделяет 5 млн евро на срочные восстановительные работы в Украине

Литва выделяет 5 млн евро на срочные восстановительные работы в Украине

Отмечается также, что это не первая финансовая помощь Литвы Украине через инструменты Всемирного банка.

В самом начале войны Литва откликнулась на приглашение присоединиться к экстренной помощи Всемирного Банка и предоставила Украине грант в размере 5 млн евро в Трастовый фонд ВБ, ориентированный на поддержку украинской экономики.

Литва также выделила 10 млн евро гарантии для кредита Всемирного банка Украине.

Литва выделяет 5 млн евро на срочные восстановительные работы в Украине

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