Литва выделяет финансовую поддержку украинскому народу

Правительство одобрило предложение Минфина предоставить гарантии в размере 10 млн евро под кредитный инструмент Всемирного банка для Украины и на двусторонней основе дополнительно предоставить 2 млн евро на гуманитарную помощь украинскому народу.

Эти деньги пойдут на выплату зарплат в условиях войны работникам бюджетной сферы, в том числе учителям. А также – людям, которым из-за войны пришлось оставить свои дома, но страну они не покинули.

Всемирный банк в начале июня утвердил программу помощи Украине в размере почти 1,5 млрд евро.

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